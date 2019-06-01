影／凱道人潮湧現…韓粉集結揮國旗　怒斥吳子嘉抹黑韓國瑜

政治中心／綜合報導

韓粉串連力挺高雄市長韓國瑜號召10萬人聚集凱達格蘭大道大會師，活動預計在下午兩點開始。目前現場飄起小雨，但是韓粉熱情不斷，中午12點左右已聚集小型人潮，數萬張板凳已經設置完成，不少韓粉再現場揮舞國旗，大喊「非韓不投」、「我挺韓」，更有人怒斥《美麗島董事長》吳子嘉亂抹黑。

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓粉揮舞國旗。（圖／記者季相儒攝，下同）



高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日在總統府前凱達格蘭大道正式登場，《ETtoday新聞雲》從下午2時至6時也會同步在官網、APP、臉書粉絲團全程直播。當天活動主持人、國民黨台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽31日也特別提醒民眾當天要記得穿紅衣上凱道。

根據流程規劃，這場全國大會師活動會從下午2時開始，3時10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3時30分社團代表助講半小時，4時將播放三山造勢影片，4時10分重要代表性人士將上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

下午5時，韓國瑜會在150位旗手的簇擁下進場，然候上台致詞30分鐘，5時50分時會舉戰旗帶領所有到場的支持者呼口號，預計傍晚6時活動結束。





►► 韓國瑜凱道造勢六月一日登場 《ETtoday新聞雲》全程直播