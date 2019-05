女生「這個地方」都有一顆痣？ 　網友見證瘋傳：太詭異了

▲女網友發現認識的人手上都有這麼一顆痣。(圖/翻攝自推特/aarynwhitley)

國際中心/綜合報導

每個人身上或多或少都可能會有痣,長的部位也不盡會相同。近日卻有一名國外網友發現,大部分女性「在手臂或手腕中間都會有一顆痣」,不知是否是一種都巿傳說?這篇推文引發網友熱烈關注和瘋傳,許多人都表示自己手上也有一顆痣,直呼真是太詭異了。

據《每日郵報》報導,一名網友惠特利(Aaryn Whitley)22日在推特上分享了一張照片表示,認識的人手上同一位置都有一顆痣,並發文問,「女士們…妳們手腕中間有一顆痣或著一顆雀斑嗎?這是真的還只是一個都市傳說?」從她分享的照片中可以看到,有多名不同膚色的女性,手臂或手腕處都有一顆痣。

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj