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向中美哪方靠攏？　「不可靠實體清單」逼企業選邊站

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▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲美中雙方的特定商品今日（6月1日）開始加徵關稅。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

大陸商務部發言人高峰31日稱「將推出不可靠實體清單」後，《華盛頓郵報》指出，這個決定直指「放棄華為的外國公司和集團」，將造成深遠的影響。《中國主義通訊》（Sinocism China Newsletter）編輯比爾（Bill Bishop）表示，包含美國在內的外國公司，必須擔心 「中國要把遵守美國制裁的單位作為制裁目標」，到時這些公司將夾在「美國法律與中國規定」之間。

《華盛頓郵報》報導，為了遵守美國的「實體清單」，許多組織都與華為斷絕聯繫，包含谷歌、英國ARM等軟體供應商。此外，報導指出，紐約電氣和電子工程師協會的出版部門也表示，不再允許華為科學家對期刊出版物進行同行評審。

比爾說明，中國提出「不可靠實體清單」後，讓每個與華為切斷關係的企業、單位陷入兩難，「究竟要選擇美國法律，還是中國規定？」他指出，這種針鋒相對的做法讓世界最大的兩個經濟體「注定要解除過去30年建立的互相依賴型經濟體系」。

▼中國建立不可靠清單、威脅稀土進口，會加強美國鷹派勢力在國內的地位。（圖／路透）

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

除建立「不可靠實體清單」外，中國隱約釋放稀土戰的可能。報導引述知情人士的消息稱，中國的稀土威脅是高度可信的，因為「美國可能需要數年才能提高國內的稀土產量」，「依照美國地質調查局的數據，美國約80％的稀土進口來自中國。」

《紅色資本》作者豪伊（Fraser Howie）指出，中國建立不可靠清單、威脅稀土進口，會加強美國鷹派勢力在國內的地位，「他們會認為『我們需要脫鉤，我們需要解除20年或者更長的時間中，與中國的聯繫』。」

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★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：不可靠實體清單,華盛頓郵報,中國主義通訊,紅色資本,Bill Bishop,Fraser Howie,Sinocism China Newsletter,北美要聞

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