豁免最後期限截止　中國商品抵美港口正式開始徵收25％關稅

▲中美利用關稅互打。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國1日早上開始正式對中國商品徵收最高25％的關稅；總統川普（Donald Trump）5月10宣布對2000億美元的中國商品加稅，但允許當時已離開中國港口的海運商品保有寬限期限，保持在10％的稅率，如今截止期限已在1日凌晨0時1分截止。

《路透社》報導，中美貿易戰沒有平息的跡象，美國1日早上對抵達海港的中國商品徵收25％關稅。雖然川普允許5月10日以前駛離中國港口的商品享有豁免限期，但現在期限已截止。

美國貿易代表署（USTR）辦公室在15日的聯邦公報規定，這些中國貨物免於更高關稅的期限是6月1日；此後，美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border protection）將在港口徵收25％關稅。

U.S. begins collecting higher tariffs on Chinese goods arriving by sea https://t.co/qRoxUtnrhA — Reuters China (@ReutersChina) 2019年6月1日

隨著關稅增加，受影響的中國商品包括網路數據機、路由器、吸塵器、照明產品與家具等。為了回擊，中國1日開始也對600億美元的美國商品徵收更高額的關稅。

據了解，北京13日宣布增加關稅，針對5140項美國商品清單一半以上的商品，關稅漲到20％或25％。北京此前則已對目標商品加徵5％或10％的關稅。

報導指出，川普指責中國反覆違背早就說好的協議。中國則否認這個說法，且最近幾周語氣變得更加尖銳，認定華府缺乏誠意，中方不會屈服於川普政府的要求。