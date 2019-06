豁免最後期限截止　中國商品抵美港口正式開始徵收25％關稅

▲中美利用關稅互打。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國1日早上開始正式對中國商品徵收最高25%的關稅;總統川普(Donald Trump)5月10宣布對2000億美元的中國商品加稅,但允許當時已離開中國港口的海運商品保有寬限期限,保持在10%的稅率,如今截止期限已在1日凌晨0時1分截止。

《路透社》報導,中美貿易戰沒有平息的跡象,美國1日早上對抵達海港的中國商品徵收25%關稅。雖然川普允許5月10日以前駛離中國港口的商品享有豁免限期,但現在期限已截止。

美國貿易代表署(USTR)辦公室在15日的聯邦公報規定,這些中國貨物免於更高關稅的期限是6月1日;此後,美國海關及邊境保衛局(U.S. Customs and Border protection)將在港口徵收25%關稅。

U.S. begins collecting higher tariffs on Chinese goods arriving by sea https://t.co/qRoxUtnrhA