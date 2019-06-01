最後一堂珍貴的慈濟人文課　慈大附中舉辦畢業典禮

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「畢業生最後一堂慈濟人文課，上課囉!」慈濟大學附屬高級中學6月1日於花蓮慈濟靜思堂舉行107學年度畢業典禮，畢業生包括幼兒園57名、國小部81名、國中部206名、高中部182名，共526名，從六歲到十八歲的畢業生，展現教育完全化的最佳典範。畢業不是結束，而是代表另一個階段的開始，包括參加貴賓、師長、慈懿爸媽及家長逾千人蒞臨現場，同步見證學生各階段的成長。

李玲惠校長提到，本校除了以慈濟人文為特色外，也致力於將教室與世界連結，不管是幼兒園的主題教學、小學的不一樣畢業旅行、國中的童軍露營，以及高中最難忘的走讀東海岸，都讓孩子收穫滿滿，這樣的歷程與收穫來自一群老師很用心地在備課，所有課程的規劃與設計都在為孩子的未來設想。今天，我們把這樣的畢業典禮當作給幼兒園、小學、中學最後一堂、也是珍貴的一堂慈濟人文課，期待孩子們懂得知恩、感恩、報恩。

典禮開始，全體畢業生在校長、師長引領，緩緩走入會場，獲得熱烈祝福的掌聲，今天，每個孩子都是最閃亮的一顆星。接著，師親生透過「成長在慈中」影片，一同回顧校園中歡笑與流淚的點點滴滴，學生們獲得全球慈濟人護持，父母用心養育、師長們細心教導，還有慈誠懿德爸媽的關愛，畢業生整齊有禮一一上臺，恭敬地從師長手中接下畢業證書，並向師公 上人、師長、家長行最敬禮，感恩學習過程中父母師長的照顧與提攜。

「成長路不管多難，愛是我們的行囊」，看著孩子即將畢業，全體畢業班師生上台以一曲手語「成長」，祝福每個畢業生展翅高飛、揚帆啟航。畢業生表演「跪羊圖」，感謝父母、師長的陪伴與照顧，並以鐘鼓演繹「勤行頌」，祝福人人以一顆勇猛精進的心，自愛愛人，成為真正的慈小好兒童。「行善、行孝不能等」，頒獎時特別先頒發「大愛付出獎」、「善體親心獎」，彰顯慈大附中對具孝心孝行、熱愛付出的同學的肯定。

本屆慈大附中師公 上人獎分別由高中部楊詠晴、國中部葉承恩、國小部林耕芯同學獲得。詠晴曾是第十四屆國中部師公上人獎得獎人，與人相處秉持正信正念、真誠待人，課餘時間全心投入志工服務的行列，三年後再度獲獎，代表著師生對她的肯定。承恩是個孝順貼心的孩子，只要閒暇時間就回精舍做志工，最喜歡的靜思語是「福從做中得歡喜，慧從善解得自在」，感恩所有付出的機會，藉事練心、學習與人結好緣。而耕芯品學兼優，秉持著「能為別人服務比被人服務有福」的心念，不管校內英語志工、圖書館志工、各種活動節目主持，甚至是機構長者關懷…，都能看到她服務的身影。

畢業生家長代表蔡宗宏爸爸表示，20年前，因為信任慈濟辦學，而舉家遷移到花蓮工作定居。孩子從小在慈中長大，看到師長的用心，不只日夜on-call，隨叩隨到，即使要畢業了，也還贈有售後服務，歡迎孩子隨時回家。而在兩周前的國三會考現場，親自見證家長為考生自動搭起的傘橋，是最動人的畫面，每月慈懿爸媽從全省各地飛奔而來，只為了給孩子送上一份愛，更是令人讚嘆。宗宏爸爸感受到，慈大附中不只是個人文薈萃的校園，更是溫情充滿的家園。

典禮中最具特色的，還有幼小中畢業生代表上台表達感恩。幼兒園林語桐表示，剛上學的時候，她哭了一個月，是老師的愛和同學的陪伴，讓她喜歡上學，透過各種主題教學及參與多次募心募愛活動，讓她學習做個手心向下的小菩薩。小學部的劉亭頡提到，我們不只擁有得天獨厚的環境，還有與眾不同的學習，我們年紀雖小，也能用大愛的精神與世界交朋友。中學部的映璿和彥勳以對話的方式，精彩描繪在這三年裡共同的回憶，感恩師公 上人創辦慈大附中，讓我們在人生路途中有了方向，給我們在後山的第二個家，他們期許自己—今天，我們以慈中為榮，明天請讓慈中以我們為榮。

靜思精舍德昕師父、德澄師父親臨畢業典禮會場祝福所有畢業生，德昕師父分享，看到成長師生共同演出、心手相連，非常感恩。普天下的生命都是獨一無二的，我們能平安成長是許許多多人愛的累積。師長們用心用愛來教導孩子，從幼兒園開始，就知道自己動手做禦飯糰來募心募愛，幫助東非，慈悲為道路，以喜捨為力量，相信慈濟人文教育的美善，能讓我們的社會更平安、健康。

李玲惠校長表示，慈大附中是個溫馨的大家庭，陪伴許多學子從幼童長成青年，期盼每一位畢業生，謹記叮嚀，滿載祝福，心胸開闊，邁向更美好的未來。