《大頭》童謠作者95歲熊智銳成最高齡博士生　文大校長走下台為他撥穗

▲全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了。（圖／文化大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中國文化大學今（1日）舉行畢業典禮，畢典上最特殊的畢業生是以95歲（虛歲）高齡攻得博士的熊智銳，寫下全國最高齡取得博士學位紀錄。文大校長徐興慶走下典禮台為熊博士正冠撥穗及頒授博士學位證書，嘉勉其終身學習、好學不倦，足為年輕人楷模。

熊智銳博士出生於1926年，幾乎全台灣的民眾都聽或唱過童謠〈大頭大頭，下雨不愁〉，正是他於民國48年創作的。今年已高齡95歲（虛歲）的他，歷近4年在文大中國文學系博士班的勤學苦讀，並以博士論文「王維詩歌藝趣研究」取得博士學位。

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▲全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了， 文大校長為他撥穗 。（圖／文化大學提供）

徐興慶指出，「熊智銳同學活到老、學到老，為畢業生們建立良好的典範；尤其中文博士班的學生都是中華文化底蘊深厚，他用自身的努力不懈，讓大家看到學習的力量與勇氣。」

熊智銳抗戰時就讀師範，戰後任教故鄉小學，兩年後逃難抵台與妻子王廷蘭結婚，相依相扶五十七載，妻子榮膺金氏紀錄「台灣生最多（五個）博士的媽媽」。

熊博士注重兒女教育，子女五人皆獲美國名校博士學位，加上女婿、媳婦與孫子，家族博士多達十位，他則成為家族第十一位博士。孫子「熊仔」熊信寬曾以首張專輯《無限》入圍金音獎、金曲獎等，並獲金音獎最佳新人等三項大獎。

▲▼文大校長徐興慶頒授博士學位證書給全國最高齡攻得博士的熊智銳。（圖／文化大學提供）

今天文大的畢典，熊博士由女兒熊秉純及熊信寬陪同出席。依照儀程，原係由博、碩、學士畢業生上台接受校長正冠撥穗及頒授學位證書，但文大校方安排熊爺爺「壓軸」，並由校長徐興慶及學務長王淑音走下典禮台，為熊智銳博士正披肩、正冠撥穗及頒授博士學位證書。

熊信寬也獻花給爺爺祝賀。他說，爺爺都會要他背中華詩詞，背一句就可以獲得一百元，也因此他唱饒舌歌時，背得快、也念得順。

熊博士父女均在文大就讀，父女成為文大學弟與學姊，也很特殊。她的女兒秉純是文化大學歷史系碩士班畢業、已修畢博士學分並取得博士候選人資格，後取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）社會學博士學位，現任職於加拿大多倫多大學社會系及亞洲研究中心。

▲全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了。（圖／文化大學提供）

熊智銳博士長年奉獻束壇，曾任日月潭小學、光明小學等校校長、台灣省教育廳新聞聯絡人、督學、專門委員召集人、總核稿等職以迄退休。民國八十年退休後，全力投入社教義工工作，依次成立並主持黎明讀書會、黎明書畫會、黎明社教站、中華長青文教協會、終身學習社區大學等。



