　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《大頭》童謠作者95歲熊智銳成最高齡博士生　文大校長走下台為他撥穗

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了 文大校長為他撥穗、頒證書 。（圖／文化大學提供）

▲全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了。（圖／文化大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中國文化大學今（1日）舉行畢業典禮，畢典上最特殊的畢業生是以95歲（虛歲）高齡攻得博士的熊智銳，寫下全國最高齡取得博士學位紀錄。文大校長徐興慶走下典禮台為熊博士正冠撥穗及頒授博士學位證書，嘉勉其終身學習、好學不倦，足為年輕人楷模。

熊智銳博士出生於1926年，幾乎全台灣的民眾都聽或唱過童謠〈大頭大頭，下雨不愁〉，正是他於民國48年創作的。今年已高齡95歲（虛歲）的他，歷近4年在文大中國文學系博士班的勤學苦讀，並以博士論文「王維詩歌藝趣研究」取得博士學位。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了 文大校長為他撥穗、頒證書 。（圖／文化大學提供）

▲全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了， 文大校長為他撥穗 。（圖／文化大學提供）

徐興慶指出，「熊智銳同學活到老、學到老，為畢業生們建立良好的典範；尤其中文博士班的學生都是中華文化底蘊深厚，他用自身的努力不懈，讓大家看到學習的力量與勇氣。」

熊智銳抗戰時就讀師範，戰後任教故鄉小學，兩年後逃難抵台與妻子王廷蘭結婚，相依相扶五十七載，妻子榮膺金氏紀錄「台灣生最多（五個）博士的媽媽」。

熊博士注重兒女教育，子女五人皆獲美國名校博士學位，加上女婿、媳婦與孫子，家族博士多達十位，他則成為家族第十一位博士。孫子「熊仔」熊信寬曾以首張專輯《無限》入圍金音獎、金曲獎等，並獲金音獎最佳新人等三項大獎。

▲▼ 全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了 文大校長為他撥穗、頒證書 。（圖／文化大學提供）

▲▼文大校長徐興慶頒授博士學位證書給全國最高齡攻得博士的熊智銳。（圖／文化大學提供）

▲▼ 全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了 文大校長為他撥穗、頒證書 。（圖／文化大學提供）

今天文大的畢典，熊博士由女兒熊秉純及熊信寬陪同出席。依照儀程，原係由博、碩、學士畢業生上台接受校長正冠撥穗及頒授學位證書，但文大校方安排熊爺爺「壓軸」，並由校長徐興慶及學務長王淑音走下典禮台，為熊智銳博士正披肩、正冠撥穗及頒授博士學位證書。

熊信寬也獻花給爺爺祝賀。他說，爺爺都會要他背中華詩詞，背一句就可以獲得一百元，也因此他唱饒舌歌時，背得快、也念得順。

熊博士父女均在文大就讀，父女成為文大學弟與學姊，也很特殊。她的女兒秉純是文化大學歷史系碩士班畢業、已修畢博士學分並取得博士候選人資格，後取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）社會學博士學位，現任職於加拿大多倫多大學社會系及亞洲研究中心。

▲▼ 全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了 文大校長為他撥穗、頒證書 。（圖／文化大學提供）

▲全國最高齡95歲博士熊智銳畢業了。（圖／文化大學提供）

熊智銳博士長年奉獻束壇，曾任日月潭小學、光明小學等校校長、台灣省教育廳新聞聯絡人、督學、專門委員召集人、總核稿等職以迄退休。民國八十年退休後，全力投入社教義工工作，依次成立並主持黎明讀書會、黎明書畫會、黎明社教站、中華長青文教協會、終身學習社區大學等。


 

ET快訊
新婚3個月突墜19F身亡...丈夫痛哭！警方偵破驚「全是設計
激似曾莞婷！40歲辣媽逆生長「蜜桃臀看光」兇炸　網暈：說20
韓國瑜超級大進場「空拍十字全滿」　他對比太陽花：至少50萬人

關鍵字：博士,熊智銳,畢業,文化大學,撥穗,畢業典禮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多買iPad mini 5　網留神秘數字「123465」！他1張圖揭密...網全跪了

鋒面滯留「雷雨再3天」！　台東周日亮「高溫黃燈」熱飆36°C↑

樹蔭下收操！阿金一陣狂吠…他急喊6次「我是人」自清　網笑炸：超有畫面

這手相發大財！比爾蓋茲、郭董「M字掌」秒驗證　一招確認超有錢

響應世界環境日　中市府：空品不良天數比去年已少4成

《大頭》童謠作者95歲熊智銳成最高齡博士生　文大校長走下台為他撥穗

1100元盲包送原味絲襪！「水蜜桃蹦出」男PO影：手感不錯　網喊賺到了

續發大雨特報！新北宜蘭等12縣市防短時強降雨、雷擊強陣風

愛神指定好腦公！這3星座「值得依靠」快嫁了　天秤懂分寸、第1名給歸屬感

激似曾莞婷！40歲辣媽逆生長「蜜桃臀看光光」兇炸　網暈：說20歲也信

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

《私生活》殺青朴敏英耀眼現身　金材昱「行走的賀爾蒙」帥到瘋

大學教官偷吃馬尾陸籍交換生　「狂歡3天」摸腿深吻照全曝光

好市多買iPad mini 5　網留神秘數字「123465」！他1張圖揭密...網全跪了

鋒面滯留「雷雨再3天」！　台東周日亮「高溫黃燈」熱飆36°C↑

樹蔭下收操！阿金一陣狂吠…他急喊6次「我是人」自清　網笑炸：超有畫面

這手相發大財！比爾蓋茲、郭董「M字掌」秒驗證　一招確認超有錢

響應世界環境日　中市府：空品不良天數比去年已少4成

《大頭》童謠作者95歲熊智銳成最高齡博士生　文大校長走下台為他撥穗

1100元盲包送原味絲襪！「水蜜桃蹦出」男PO影：手感不錯　網喊賺到了

續發大雨特報！新北宜蘭等12縣市防短時強降雨、雷擊強陣風

愛神指定好腦公！這3星座「值得依靠」快嫁了　天秤懂分寸、第1名給歸屬感

激似曾莞婷！40歲辣媽逆生長「蜜桃臀看光光」兇炸　網暈：說20歲也信

中職／龍迷回來？　資深龍迷：打開心結、原諒人很困難

歐冠／英媒預測決賽熱刺陣容　若凱恩不上、孫興慜將先發

抓包噁男偷拍她裙底！　剽悍女演員「抓耳朵怒賞2巴掌」當眾罵爆：你個畜生

高雄小黑綑綁案找到兇手！　飼主養12年...卻痛下毒手

近40萬韓粉重現「紅海」奇景！多位青壯派立委出席挺韓

無牌小貨車違規逆向遭警攔　倒楣通緝犯躲車廂被揪出

全家店員穿制服進小7取貨　門一開對民眾喊歡迎光臨！網笑翻：直接來上班

暴雨三度襲凱道　2張照片讓韓粉看了全動容：堅定挺韓！

鳳林「找到田泥巴運動會」好玩受歡迎　藝人吳宗憲都體驗過

多虧吳子嘉？韓粉風雨生信心　黃敬平：初選結果形同出爐

生活熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

即／高雄深夜4.6地震！網友被..

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

直播認了有私生子！館長曝：在苗..

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告..

好市多再現群眾狂搬貨　搶購商品..

「Uber條款」正式通過！10..

6/1起10大影響荷包新措施上..

不生氣不要緊！一生氣最可怕星座..

借車幫加油！哥看發票大怒：不是..

激似曾莞婷！40歲媽逆生長超兇

大學休學種菜　27歲少年仔年收..

機器掉1條線　男收工錢被翻白眼

更多熱門

相關新聞

最後一堂珍貴的慈濟人文課 慈大附中舉辦畢業典禮

「畢業生最後一堂慈濟人文課，上課囉!」慈濟大學附屬高級中學6月1日於花蓮慈濟靜思堂舉行107學年度畢業典禮，畢業生包括幼兒園57名、國小部81名、國中部206名、高中部182名，共526名，從六歲到十八歲的畢業生，展現教育完全化的最佳典範。畢業不是結束，而是代表另一個階段的開始，包括參加貴賓、師長、慈懿爸媽及家長逾千人蒞臨現場，同步見證學生各階段的成長。

台科大校長勉畢業生「成為自己領域的專家」

台大生今畢業！管中閔送學生8字

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國旗

獼猴揪團闖畢典會場　網笑翻：學長來驗收了

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

女下體爛掉：沒性行為！醫看男友嘴驚呆

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

女老師車頭燈太亮！「緊T包不住渾圓胸」形狀超美

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

凱道造勢擠爆2.5萬人　韓粉開唱、打戰鼓

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折好友脖子

直播認了有私生子！館長曝：在苗栗當議員

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！32男淫奪1女

影／神正檳榔西施　白皙電眼有橋本環奈fu

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告後更慘

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面