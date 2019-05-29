回擊網友「屁股洗乾淨，回去給人X」　苗縣議員小編被開除　　　

▲苗議員鄭聚然粉絲頁因與網友互嗆，出現粗俗的字眼，馬上關閉並道歉下架。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員鄭聚然近日風波不斷，日前因南庄國中接受陸資酒商所提供的60萬元營養金，表態支持「有錢就是父母」的言論，引發網友爭議，灌爆「鄭聚然的幸福城市」粉絲專頁，而29日上午12時許，1名女姓網友PO文「請你離開台灣，去找你父母，回去選議員」，竟遭回嗆「把屁股洗乾淨，趕快回去給人X」，此言論一出，網友再度灌爆粉專，鄭聚然團隊也立刻做出聲明並暫時關閉粉專。

▲失言風波一起，鄭聚然粉絲團立刻做出聲明回應，將連日來情緒積壓已久的小編解職，並為失言道歉。（圖／記者黃孟珍翻攝）

因鄭聚然議員近日出國洽公無法連絡本人，但服務處團隊表示，因議員近期爭議不斷，經營粉絲頁的小編可能承受不了網友不理性的漫罵、攻擊，所以才會有情緒失控的言論；而議員第一時間也得知這消息，並對這樣的言論深感抱歉，也馬上解除小編的職務，並會加強內部人員的教育訓練。

消息一出民進黨議員陳光軒也在網路上PO文說，「我一定不會和人說，鄭聚然是我同事」，時代力量議員曾玟學更說「剛剛有人傳了這張圖給我，看了實在讓人直搖頭，這種惡意且歧視的言論，正好說明性平教育的重要」。網友也說到「什麼幸福城市，自己幸福吧」、「舔共啦」、「丟盡苗栗人的臉」。