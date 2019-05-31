百大富人加稅3億！郭台銘提富人稅　財長：選舉期間意見尊重

▲報稅最後一天，財政部長蘇建榮視察台北國稅局，現場有不少民眾趕在最後一天前來報稅。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（31）日參加郝龍斌專訪時表示，提出課徵富人稅的提議，主要目的是為了要「把餅做大」推動年改，所以要從自己做起，且說「要當我的朋友要多繳稅了」。財政部長蘇建榮表示，現在選舉期間，各候選人都有不同的意見，予以尊重。

蘇建榮今日視察台北國稅局，仍然有許多民眾趕在最後一天報稅，蘇建榮也當場謝謝各位稅務同仁、以及關心現場民眾的報稅情形，但是還是有一位民眾在報稅上遇到問題，向財政部長反映。根據財政部統計，到今日中午12點前還有25萬戶民眾，還沒有報稅，民眾要把握時間，在今日晚上12點前抓緊時間報稅。

針對郭台銘提富人稅，蘇建榮回應，現在是各黨的參選人初選的期間，所以參選人有不同的看法，都予以尊重。但是衡量一個富人好幾種指標，包含財富、所得以及消費的情況，都可視一個人有沒有錢的指標。

▲郭台銘於中廣論壇接受郝龍斌專訪時提到富人稅。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘富人稅的概念是，每年要繳多少稅，就開始排名， 繳最多稅的前100名都要再多繳3億元，以他個人舉例來說，若要繳30億元的稅，就再加上3億元，這樣繳30億元和繳33億元「沒什麼差別」，因此前100名一個人多收3億元，就能多收到300億。

蘇建榮表示，這是郭台銘的個人看法，但是改變稅制必須要衡平考量，候選人的意見，他都予以尊重。