　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百元理髮「真的有人會去剪嗎？」　網曝不倒關鍵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲理髮、剪髮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友認為，百元理髮技術不比一般髮廊差！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

百元剪髮店如雨後春筍般崛起，不過光開店投資成本也不少，從裝潢、剪髮器材與售票機大約60萬元上下，還不包括人事、房租支出，且設計師剪一顆頭僅收費百元，為何店家可屹立不搖？網友分析生存原因，主要與客群有關，多數人僅微修剪，比較不在意造型，且價格便宜，不太會苛刻造型師。

一名網友在《PTT》表示，近日經過捷運站內的百元理髮店時，對於業者的生存模式感到好奇，忍不住詢問「真的有人會去那邊剪嗎？」此外，每月租金貴桑桑、人力成本也所費不貲，原PO也納悶「都是什麼人會去呀？」

請繼續往下閱讀...

文章引發熱議，有網友先破除刻板印象，並非價格便宜，所以技術就很差，「上次給店員剪寸頭，剪得比外面兩三百塊的好看」、「百元剪出比500（元）的好看」、「找一間年輕自己開的，還真的Ok，剪的也滿細心的」、「我找到一間百元剪髮加洗頭，超划算的」、「百元剪髮要看人吧，我家全聯裡面的百元剪髮技術不錯，滿多年輕男女生都會去剪」、「有些百元技術不錯，反而去剪400至500（元）容易雷」、「百元其實不少沙龍轉換的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲理髮、剪髮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲若是想髮型大改造，網友就不建議去百元理髮店！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

究竟百元理髮有何優勢？許多專業網友跳出來解密「百元剪就CP值很高，尤其對不燙不染只修短的客群」、「全部用公式剪、快速又不用被客人刁」、「翻桌率很高，其實不難賺」、「因為百元理髮的客人都很隨意，剪什麼就什麼」、「百元剪髮不錯啊，不用預約，也不用跟設計師聊天」、「只是剪短而已，有效率又便宜」、「剪個基本型，再自己抓就好了啦，又不是要當明星」、「之前算過時間，不到十分就一顆了，有些人更短」。

▲▼百元理髮生存原因。（圖／翻攝PTT）

▲有網友試過100與500元剪髮，發現百元理髮完勝！（圖／翻攝自PTT）

不少人也笑虧，五官樣貌不差的話，剪任何髮型都男的帥、女的美「我理過100、350、500（元），最後都剪100的，因為臉才是重點」、「百元好用啊…人帥剪三分頭就夠了，每周剪一次也超省，同事剪一次一、兩千也沒比較帥」。至於光顧的對象，包括「有小孩的大人」、「阿北阿公」、「要準備入伍的」、「剪短小修一下（的人）會去」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工當場走人
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

關鍵字：百元理髮,剪髮,生存,倒閉,租金,客人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看冷氣廣告！每間都主打「銷售第一」　他一翻恍然…真相曝光：這家才是啦

520想碰運氣！公車猛牽「白衣胸妹」 他秒脫單...網暴動：逼我坐公車？

柯P壓力大去釣蝦？他拍到「滿臉不耐煩」照　9000網笑翻：有夠像

正妹翹臀「ㄇ字腿」上下跳動　老司機見邪惡視角：啊斯～

月薪8萬！台中夫妻一簽「2房預售屋」直逼0存款　網狂恭喜...內行神點醒

影／騎士等紅燈！後座裸背妹「U字型挖空」辣翻　零疤雪白嫩膚…萬人秒暴動

影／攤車擋路！新莊哥怒翻倒...斗笠伯「暴雨中撿菜」她鼻酸　網嗆肉搜引正反戰

快訊／行人闖平交道遭區間快車撞！台鐵中壢＝埔心單線行車

魔術師Davio助拳回饋新北好禮　侯友宜經發局長互尬魔術秀

我台南人我驕傲！　持續26年推動桃園直笛音樂教育

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

快訊／行人闖平交道遭區間快車撞！台鐵中壢＝埔心單線行車

魔術師Davio助拳回饋新北好禮　侯友宜經發局長互尬魔術秀

我台南人我驕傲！　持續26年推動桃園直笛音樂教育

新北400萬人達標「回饋網」上線　400餘商家祭出有感優惠

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

新住民子女科展參賽　「外掛式尿袋滿位偵測器」創意奪冠

超過900件老傢俱找新家！臺博館「老物再生市集」5/24-26登場

把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

淡海輕軌V09站藏百年「程氏古厝」　一日走讀探索淡海新市鎮

老婆練車信心喊「我有駕照」！下一秒問左邊右邊…夫崩潰想賣車

警稱恐嚇者是大陸網軍　黃光芹：警政署長是韓粉？

苗栗縣府歐洲10天旅行報告僅「2行字」　議員：浪費公帑的廢話

范范「合唱團最美團長」看罕病兒彩排　哽咽：她們在幫我

「無限期延後」！日本兩大電信商宣布　華為P30 Lite新機暫緩發售

快訊／亞東醫院溯溪團13人　1人在南澳鄉金岳瀑布跌倒骨折

花蓮十大人氣打卡點票選活動開跑　獎品好多好棒天天送

玉山盃／嘉義縣激戰台北市13局勝出　首日戰績23日賽程

快訊／行人闖平交道遭區間快車撞！台鐵中壢＝埔心單線行車

工作升遷「男比女」吃香？女CEO靠「這招」跌破眾人眼鏡

《冰與火》最終季太爛？　原著作者救場「小說結局會不一樣」

生活熱門新聞

周四先變天！下周鋒面到「可能屬..

狗仔拍到　寫真女星上床15次還..

開車1hr載妻買巧克力！他結帳..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

百元理髮為何不會倒？網曝生存秘..

魔術師拒併桌　餐廳員工罵：出來

男狂問「是處嗎？」雙魚女神回堵..

男友手機熟記生存法則　網讚快嫁

送金牛夫iPhone生日驚喜！..

他捕獲「VIP海神曬衣架」秒震..

「把碗拿去洗手台唷」1歲妹甜笑..

癌症與個性有關！醫曝：罹癌者有..

打臉7項前科　館長申請良民證了

小五兒隔天學測　媽簽聯絡簿崩潰

更多熱門

相關新聞

租「帝寶」選擇多　租金價差38倍

買不起「帝寶」，那麼住1個月帝寶，要價多少呢？根據《591房屋交易網》及商仲業者所刊登的資訊顯示，雙北市目前位於仁愛路的「帝寶」始祖，共有3戶待租，月租金最便宜也要30萬元。但其他包括南港、汐止、板橋區的「副牌」帝寶社區，月租金則相對便宜，從9千~6萬元不等。其中，更有出租物件刊登不到1個月就迅速租出下架，顯見「帝寶」吸引力之高。

士林夜市爆招租潮　200公尺文林路6間店面招租

站著吃燒肉店租揭曉　月來客2000人打平

漲租近7成逼走老牌體育用品店　傳新租客來自日本　

【圖文】超商怪事多／惜字如金的美德

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

「吵架王」星座Top 4

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面