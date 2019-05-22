百元理髮「真的有人會去剪嗎？」　網曝不倒關鍵

▲有網友認為，百元理髮技術不比一般髮廊差！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

百元剪髮店如雨後春筍般崛起，不過光開店投資成本也不少，從裝潢、剪髮器材與售票機大約60萬元上下，還不包括人事、房租支出，且設計師剪一顆頭僅收費百元，為何店家可屹立不搖？網友分析生存原因，主要與客群有關，多數人僅微修剪，比較不在意造型，且價格便宜，不太會苛刻造型師。

一名網友在《PTT》表示，近日經過捷運站內的百元理髮店時，對於業者的生存模式感到好奇，忍不住詢問「真的有人會去那邊剪嗎？」此外，每月租金貴桑桑、人力成本也所費不貲，原PO也納悶「都是什麼人會去呀？」

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文章引發熱議，有網友先破除刻板印象，並非價格便宜，所以技術就很差，「上次給店員剪寸頭，剪得比外面兩三百塊的好看」、「百元剪出比500（元）的好看」、「找一間年輕自己開的，還真的Ok，剪的也滿細心的」、「我找到一間百元剪髮加洗頭，超划算的」、「百元剪髮要看人吧，我家全聯裡面的百元剪髮技術不錯，滿多年輕男女生都會去剪」、「有些百元技術不錯，反而去剪400至500（元）容易雷」、「百元其實不少沙龍轉換的」。

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▲若是想髮型大改造，網友就不建議去百元理髮店！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

究竟百元理髮有何優勢？許多專業網友跳出來解密「百元剪就CP值很高，尤其對不燙不染只修短的客群」、「全部用公式剪、快速又不用被客人刁」、「翻桌率很高，其實不難賺」、「因為百元理髮的客人都很隨意，剪什麼就什麼」、「百元剪髮不錯啊，不用預約，也不用跟設計師聊天」、「只是剪短而已，有效率又便宜」、「剪個基本型，再自己抓就好了啦，又不是要當明星」、「之前算過時間，不到十分就一顆了，有些人更短」。

▲有網友試過100與500元剪髮，發現百元理髮完勝！（圖／翻攝自PTT）

不少人也笑虧，五官樣貌不差的話，剪任何髮型都男的帥、女的美「我理過100、350、500（元），最後都剪100的，因為臉才是重點」、「百元好用啊…人帥剪三分頭就夠了，每周剪一次也超省，同事剪一次一、兩千也沒比較帥」。至於光顧的對象，包括「有小孩的大人」、「阿北阿公」、「要準備入伍的」、「剪短小修一下（的人）會去」。

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