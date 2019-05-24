餐廳玩射飛鏢機！小孩遭老闆轟調皮　媽氣：家長在旁邊，一直罵是怎樣

▲小孩因玩射飛鏢機台挨罵。（圖／翻攝自爆料公社官網）

生活中心／綜合報導

一名網友近日透露，帶小孩到熱炒店點餐，在畫菜單的過程中，就讀幼兒園的小孩按了沒人在玩的射飛鏢機台挨罵，「老闆說有20元被他（小孩）按掉」，由於當下機台並沒有其他人在使用，小孩被罵調皮讓他相當不滿，「很想丟菜單走出門」。事後將事情經過PO上網，引起網友兩極討論，有人認為店家太小鼻子小眼睛，也有人挺老闆，「老闆都給你台階下了，反而是你一直盧小」。

原PO在《爆料公社》指出，老闆不滿機台的20元被小孩玩掉後，他先是忍住怒氣點完菜，接著說「他剛剛把你按掉多少錢，我給你就好了」，不過老闆並沒有說多少，只說900；她再次詢問「他剛剛按掉多少，我給你就好了」，老闆依然只說「總共900」。

請繼續往下閱讀...

▲原PO去熱炒店買下酒菜。（示意圖／Pixabay／與當事餐廳無關）

之後菜好了，老闆問「需要碗筷嗎？」由於家中有7人，所以要7副碗筷；對方一聽表示「你只買6分，只能給你6副碗筷」。原PO不滿直呼，他是買6樣菜，不是6份炒麵，「6樣菜就只能6個人吃嗎」、「小孩調皮有家長在旁邊，你在那邊一直罵是罵怎樣？」，被按掉的20元也給了，老闆還要計較碗筷，「真的很不會做生意」。

原PO還補充，當時機台沒有人在使用，小孩看不懂裡面是否還有錢、機台也是給客人玩的，沒有人在玩、小孩跑去玩，這樣叫調皮嗎？「又不是有人在玩他跑去亂按，那才就真的是白目」，得知小孩被罵的當下，實在很想丟菜單走人。

▲原PO全文。（圖／翻攝自爆料公社官網）

對此，有人聲援原PO，「台子就是給人玩的，不然他是擺心酸的嗎」、「免洗碗筷要多少錢？做生意也要會做人」、「我一定會想辦法弄點什麼搞回來，上次我也有遇過，後來我就去內用叫我女兒一直抽衛生紙玩，然後玩湯匙」。

但也有網友支持老闆，「老闆都給你台階下，沒要你付錢了，反倒是你一直魯小」、「所以意思是你有消費，孩子亂碰亂按沒關係嗎」、「你買的是餐點，不是碗筷，不懂你大爺心態啥」，還有人想到先前有小孩戳破音響的新聞，「20元或許肯賠，數十萬的話，可能就怪那東西不該擺那，引誘小孩去碰了」。