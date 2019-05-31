15:50按鈴申告吳子嘉毀謗罪！　韓國瑜：唯一堅信司法正義防線

突發中心／台北報導

名嘴吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，還生了一女。對此韓國瑜31日15時50分按鈴申告吳子嘉毀謗罪，「吳說我有小孩、錢送來送去，我必須請求檢察官來幫我主持公道。」

▲韓國瑜赴北檢按鈴控告吳子嘉。（圖／記者張榮恩攝）



韓國瑜表示，吳子嘉可信度值得懷疑，抹黑造謠中傷部分請求檢察官主持公道，從去年一路就被造謠傷害，但從來沒有提出告訴；靜待檢察官調查，紛紛擾擾的社會，唯一堅信司法正義防線，吳子嘉有責任拿出證據，告訴大家孩子在哪？錢在哪？如何送？