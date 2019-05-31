韓國瑜將提告！吳子嘉「有所本」：韓會犯下此生最大錯誤

▲媒體人吳子嘉不怕挨告頻爆料。

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜遭媒體人吳子嘉爆料有私生女、並送對方上千萬，韓國瑜今（31日）表示將對此提告，韓國瑜說，檢察官開始調查後，就會真相大白；吳子嘉今針對另件誹謗案出庭調解時對此回應，請韓國瑜今天趕快去告，他會在法院與韓國瑜攻防，吳子嘉還笑著說，韓國瑜會犯下此生最大的錯誤。

韓國瑜對於遭爆料有私生女，還請高雄市輪船公司董事長黃文財拿千萬贍養費給對方，韓國瑜指出，選舉期間他原本要提告抹黑者，但都在最後一刻撤回，但這段時間抹黑他是每分鐘一次，他也都一再忍耐，但講說在他外面生孩子，他沒有辦法再忍，他很不願意走這一步，因為這不僅是對他摧毀人格，也是摧毀家庭，因此將提告。

吳子嘉表示，他講的事情有所本，此案就應該要進入司法系統，才不會落入媒體的口水戰，吳子嘉說，因為韓國瑜有非常大的本事，會轉移焦點，所以他在節目上爆料時就建議可以提告，才不會被轉移焦點。

由於韓國瑜6月1日將上台北在總統府前參加誓師大會，外界質疑，吳子嘉在此時機爆料，是有政治意圖，要打壓韓國瑜，對此，吳子嘉表示，自己是媒體人，不分藍綠，就算是里長涉及此事，他也要爆，吳子嘉表示，他認為韓國瑜會利用此議題操作成全世界、全宇宙都在抹黑他，但這件事不但不會打壓到韓國瑜，效果反而相反。



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