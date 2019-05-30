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害高三生摔車重傷的黑狗抓到了！　白狗「在逃」居民說沒看到牠

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▲捕到肇事的黑狗。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲捕到肇事的黑狗。（圖／彰化動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市25日晚間7時許，發生高三學生騎腳踏車遭遊蕩犬隻竄出致摔車受創事件，彰化縣動物防疫所29日派員前往事發地點捕捉肇事犬隻，並在附近放置誘捕籠，由彰德國中老師協助誘捕黑色肇事犬隻，但白狗被逃走，黑狗後續送至彰化縣流浪狗中途之家收容。

▲彰化國三生被流浪狗攻擊摔車顱內出血。（圖／彰化市民代表韓德生提供）

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，有關流浪狗追咬民眾造成學生受傷一事，肇事的狗已經捉到，感謝彰德國中老師協助誘捕，這隻狗今天會送到收容所收容，至於另一隻白狗，27日訪視當地民眾時表示已經沒再看到，動防所將會持續關注，如果再出現的話會再做捕捉。送到收容所收容的這隻狗，已經有動物保護團體表示要收養，目前沒有人主動表示是這隻狗的飼主，動防所會掃描有無晶片確定是否是有主的。

▲捕到肇事的黑狗。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲捕狗人員圍捕黑狗。（圖／彰化動物防疫所提供）

董孟治指出，有關流浪狗問題，縣長非常關心，特別指示多增加2名約聘人員人力，現在正徵才當中。流浪狗的問題已經是全國性的問題，希望藉由這次公私合作包括公部門中央主管機關、地方縣市政府、鄉鎮市公所、加上民間團體如動保團體或相關機構，大家一起來捕捉，一起來努力，才能在最短時間內減低流浪狗問題對民眾造成的困擾。

▲彰化國三生被流浪狗攻擊摔車顱內出血。（圖／彰化市民代表韓德生提供）

▲高三生顱內出血急救。（圖／韓德生授權提供）

董孟治說，因為流浪狗有地域性，遇到流浪狗時建議不要去干擾牠，即使靠近你時，也不要慌張用跑的，跑的話一定會追你，容易造成受傷案件，同時呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全之危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物安全。

▲彰化國三生被流浪狗攻擊摔車顱內出血。（圖／彰化市民代表韓德生提供）

▲高三生被狗追逐摔車倒地掙扎。（圖／韓德生授權提供）

如飼主未將寵物妥善管領，使其疏縱在外，可依違法動物保護法處以新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰；如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入外，飼主亦將面臨民刑事上之責任。

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關鍵字：摔車,彰化動物防疫所,中途之家

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