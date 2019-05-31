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年過半百「乾爹」色慾薰心　要未成年乾女兒傳私處裸照

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▲彰化1名年過半百男子要求未成年乾女兒傳裸照。（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關）

▲彰化1名年過半百男子要求未成年乾女兒傳裸照。（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名55歲大叔為了要滿足私慾，竟要參與陣頭未成年乾女兒，透過FB訊息傳送胸部、洗澡和下體等私密處裸照供他欣賞觀看，少女與班上同學共用臉書帳號，被同學媽媽看到與私密圖片與對話內容，立即通報導師，全案才曝光，彰化地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判1年2月，雙方和解，判緩刑3年。

判決書指出，該名大叔因熱心地方事務、經常參與地方宮廟活動，因而結識一群陣頭少女，其中友人的女兒，從國小三、四年級起就開始熱衷參與陣頭活動，兩人平日相處情同父女，女孩都喊他「爸爸」。

乾女兒長大後變漂亮了，這名乾爹色慾薰心，從2016年底，經常要女孩拍下自己洗澡一絲不掛、胸部與陰部等私密處裸照供他觀看，被同學媽媽發現臉書訊息後，通報導師，男子也遭到檢方起訴。

彰化地方法院審酌，被告年逾半百，明知被害人案發時為少年，竟利用其年幼無知、思慮不周，自主能力未臻成熟，誘使被害人自拍裸露胸部與陰部的數位照片，一旦在外流通，將嚴重危害被害人身心，犯罪情節甚為嚴重，但許男無前科、犯後坦承全部犯行且與被害人及法定代理人達成和解，願賠償換取原諒，予以宣告緩刑。

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關鍵字：彰化地院,裸照,FB,兒少法

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