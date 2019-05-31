妹被硬塞巧克力球「醒來裸躺男人床上」　告性侵竟驗不出DNA

▲阿宏被控帶傳播妹回家後，強餵含大麻的巧克力球後性侵。（示意圖／翻攝pixabay）

記者劉昌松／台北報導

美籍華人「阿宏」2018年到夜店狂歡後，帶傳播妹「小莉」回家，把一顆巧克力球硬塞到小莉嘴巴裡，小莉被迫吞下後睡死，再醒來時發現自己全身赤裸躺床上而怒告性侵，但是阿宏否認不法，小莉體內雖驗出大麻反應，卻遍尋不著阿宏殘留的DNA，無證據顯示阿宏涉嫌性侵，台北地檢署31日只能起訴阿宏涉嫌強暴脅迫他人施用二級毒品罪。

▲小莉醒還發現自己全身赤裸躺在阿宏床上。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

檢警調查，30多歲的阿宏在2018年8月間，到台北市信義區知名夜店AI喝酒享樂後，帶著小莉回自己住處，阿宏拿出一顆巧克力球要請小莉吃，小莉含了一口覺得味道怪怪的、不喜歡，馬上吐出來，阿宏接過來硬塞到小莉嘴巴裡，小莉被迫吃下巧克力後就陷入昏睡。

到隔天清晨，小莉醒來發現自己全身赤裸，躺和阿宏躺在床上，她一邊打電話告訴傳播經紀說明經過，一邊叫醒還在睡覺的阿宏，之後阿宏送小莉到樓下時，剛好有巡邏員警經過，小莉當場報警指控「他性侵我」。

▲檢警在小莉體內驗出大麻反應，但是遍尋不著被阿宏玷汙過所留下的DNA。（示意圖／免費圖庫pxhere）

阿宏否認辯稱，完全不知道為何小莉會睡在他旁邊，檢警根據小莉指控，立刻對2人進行相關採證送驗，結果小莉體內有大麻反應，阿宏體內毫無毒品反應，更奇怪的是，小莉全身上下、內外，都沒有驗到阿宏的唾液、體液、甚至皮屑殘留DNA。

檢警反覆確認小莉陳述的事發經過，認為小莉第一時間向經紀人說遭性侵，隨後幾乎是在第一時間就報案接受檢體採集，結果實在找不出阿宏曾碰觸並性侵、猥褻小莉的證據，因此強制性交部分，處分不起訴。但是阿宏另外逼小莉吞下含有大麻的巧克力球，被依最重無期徒刑或7年以上徒刑的強暴脅迫他人施用二題毒品罪嫌起訴。

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