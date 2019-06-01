　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫iPhone跳出慾照！她狂滑4年愛的足跡「揭綠光真相」　網猛勸：快報警

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老公手機發現陌生女子慾照，劇情超展開！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「相簿出現陌生人的照片！」一名女網友驚慌表示，老公的哀鳳手機會跳出陌生情侶照片，以及羞羞臉的女生私密照，讓她不堪其擾。網友不禁閃過一道綠光，直呼「不單純」，最後經過老司機抽絲剝繭分析，真相神反轉。

一名女網友表示，老公有一支iPhone8手機，目前搭載12.2版本，近日相簿卻跳出陌生人的照片，仔細查看是一對情侶，「有些還是女生比較私密的照片」，且相簿往前一滑，可看見2015年所拍的照片，「看起來像男方的手機」。

請繼續往下閱讀...

原PO也補充說明，其實在2015、2017這兩年，天兵老公曾弄丟i6與i6S手機，利用「尋找我的iPhone」查看，不過手機都呈現沒開機的狀態。如今私人手機跳出陌生人恩愛照，讓原PO跟先生不堪其擾，儘管已立即更改蘋果帳號、密碼，「但總覺得這樣很毛，會不會其實我們的照片對方也看的到？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼夫iPhone跳出慾照！她狂滑4年舊圖「揭綠光真相」　網猛勸：快報警。（圖／ptt）

▲網友認為，對方應該連結到老公雲端了！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「請教各位有遇過這種狀況嗎？該怎麼處理比較好？」原PO著急在《PTT》詢問，釣出專業網友分析「雲端吧，可能你當年遺失的手機這個人正在使用」、「我自己是遇過APPLE TV被遠端打開」、「那支iPhone被轉手到別人手上了，但他們沒辦法解除」、「報警阿，警察有人臉辨識系統」、「遺失手機被人撿到了，然後他拿去用」、「感覺是遺失的手機被拿來用照片被同步了」。

有一名網友分享類似經歷「十多年前我姨丈也是不小心買到贓機送我阿姨，阿姨剛用，警察就打來了，手機有還主人，現在這個這麼好追，一定要要回來呀」。也有人歪樓質疑「會不會是你先生有和人共用帳號？不單純啊」、「妳相信iPhone，還是相信妳先生？」對此，原PO回應，老公只有和自己共用帳號，也不認為他會出軌，「照片很多都是那兩個人的合照」，最近會去警察局報案，看可否找出大膽竊賊。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
凱道空拍照曝光！一片紅通通　主辦宣稱：現場已經超過10萬人
六一誓師大會凱道飄大雨！韓粉傘花開高喊「韓國瑜凍蒜！」
借車開回程幫加油！哥看發票「不是中X」發飆　他好奇：會生氣嗎
女友愛露球出門講不聽！吃醋男帶到文具店約會..神結局笑翻百萬

關鍵字：iphone,情侶,慾照,報警,老公

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直播認了有私生子！館長曝「我外面就一個兒子」　6月5日「認祖歸宗」

影／桃園「神正檳榔西施」！白皙電眼有橋本環奈fu　網曝：另一位也超美

影／「工讀生心機重」中空裝短熱褲　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

正妹撞球鏡頭太母湯…緊身短洋裝「彎腰露出邪惡視角」　200萬人觀戰

最多正妹的2路線捷運！車廂匯聚「窄裙OL、時髦女大生」 　網友搶搭

網路瘋傳「絕美護士」IG曝光！換下制服「渾圓蹦出」　Turn口罩神正

七爺坐店門口2天　人妻收到夫訊息「出事了」：難道是帶她跟我道別？

撿無名屍破罈！暖女「修補30min埋葬立碑」　窮剩500元買刮刮樂：連中2大獎

夫iPhone跳出慾照！她狂滑4年愛的足跡「揭綠光真相」　網猛勸：快報警

新北市圖淡水分館攜手聖約翰科大　推廣銀髮融合玩具造福長者

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

7旬翁倒臥溪中警消接力急救 見胸口起伏激喊：他回來了！

《私生活》殺青朴敏英耀眼現身　金材昱「行走的賀爾蒙」帥到瘋

夫iPhone跳出慾照！她狂滑4年愛的足跡「揭綠光真相」　網猛勸：快報警

新北市圖淡水分館攜手聖約翰科大　推廣銀髮融合玩具造福長者

普悠瑪事故求償遭拒！　日商控台鐵「未做好保養」打槍

借車開「回程幫加滿油」！哥一看發票…不是中X秒發飆　他好奇：會生氣嗎

女同事傳睡衣照！木頭男愣見「豪球銷魂挑逗」秒石化　網笑炸：逆天單身派

台科大畢業典禮　校長勉畢業生「成為自己領域的專家」

叫Uber！巨無霸喇牙冒出「3女孩嚇歪」　暖司機上樓打...網看照：帥到像吳尊

大一休學回家種菜！　他以「懶」佛性務農...年收竟破百萬

鐵道迷手刀快搶！「到不了的花蓮港站」6/9曝光　限量200人能搭

走難一點的路、走遠一點的路　連加恩勉台大畢業生「5個YES」　

基隆市運動會熱力登場　林右昌盼推廣全民運動風氣

韓國瑜凱道造勢　鴻海郭台銘：打敗民進黨才是唯一目標

韓粉快來測　符合以下8點症狀才是「正港韓家軍」！網狂喊+1

跑行程撿2隻可愛幼貓　林燕祝呼籲愛貓朋友來領養

必看！這7部片都得過金棕櫚獎　網激推「看完它」全哭紅眼走出戲院

新北鼓勵企業設哺乳室、托兒設施　最高補助300萬

「登記就有選、沒去就沒選」　柯文哲：我發現所有人我最輕鬆

快訊／鶯歌下水道管線突然爆炸！工人遭受衝擊　倒臥水裡性命垂危

花20萬元就能成為GT-R之父？納智捷S5 GT225沒你想像中的這麼簡單

大眼法寶「放大片」　男生不敢告訴妳的真心話竟是「很像白內障」

生活熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

即／高雄深夜4.6地震！網友被..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

直播認了有私生子！館長曝：在苗..

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告..

好市多再現群眾狂搬貨　搶購商品..

「Uber條款」正式通過！10..

不生氣不要緊！一生氣最可怕星座..

6/1起10大影響荷包新措施上..

機器掉1條線　男收工錢被翻白眼

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神..

女修補骨灰罈　買刮刮樂連中2獎

鋒面周六起強逼　「連濕4天」中..

大學休學種菜　27歲少年仔年收..

更多熱門

相關新聞

WWDC下周登場！新版macOS兩款App曝光

一年一度的蘋果開發者大會（WWDC）下周將登場，預期將會為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，以及Apple TV等主機的操作系統進行大幅度地更新，外媒日前曝光新版macOS全新2款APP的介面設計，讓不少果粉迫不及待想見廬山真面目。

iPhone在陸銷售額將可能砍半

老公與女同學走太近　手機洩姦情

連假房間都訂好了「男友突加1」她悶爆

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女下體爛掉：沒性行為！醫看男友嘴驚呆

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

女老師車頭燈太亮！「緊T包不住渾圓胸」形狀超美

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折好友脖子

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

下體狂飄惡臭！8歲女童送醫挖出一堆玩具

直播認了有私生子！館長曝：在苗栗當議員

上癮更難戒！電子菸恐致爆米花肺

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告後更慘

韓粉今凱道會師　韓國瑜21字喊話

好市多再現群眾狂搬貨　搶購商品曝光

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面