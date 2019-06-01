夫iPhone跳出慾照！她狂滑4年愛的足跡「揭綠光真相」　網猛勸：快報警

▲老公手機發現陌生女子慾照，劇情超展開！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「相簿出現陌生人的照片！」一名女網友驚慌表示，老公的哀鳳手機會跳出陌生情侶照片，以及羞羞臉的女生私密照，讓她不堪其擾。網友不禁閃過一道綠光，直呼「不單純」，最後經過老司機抽絲剝繭分析，真相神反轉。

一名女網友表示，老公有一支iPhone8手機，目前搭載12.2版本，近日相簿卻跳出陌生人的照片，仔細查看是一對情侶，「有些還是女生比較私密的照片」，且相簿往前一滑，可看見2015年所拍的照片，「看起來像男方的手機」。

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原PO也補充說明，其實在2015、2017這兩年，天兵老公曾弄丟i6與i6S手機，利用「尋找我的iPhone」查看，不過手機都呈現沒開機的狀態。如今私人手機跳出陌生人恩愛照，讓原PO跟先生不堪其擾，儘管已立即更改蘋果帳號、密碼，「但總覺得這樣很毛，會不會其實我們的照片對方也看的到？」

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▲網友認為，對方應該連結到老公雲端了！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「請教各位有遇過這種狀況嗎？該怎麼處理比較好？」原PO著急在《PTT》詢問，釣出專業網友分析「雲端吧，可能你當年遺失的手機這個人正在使用」、「我自己是遇過APPLE TV被遠端打開」、「那支iPhone被轉手到別人手上了，但他們沒辦法解除」、「報警阿，警察有人臉辨識系統」、「遺失手機被人撿到了，然後他拿去用」、「感覺是遺失的手機被拿來用照片被同步了」。

有一名網友分享類似經歷「十多年前我姨丈也是不小心買到贓機送我阿姨，阿姨剛用，警察就打來了，手機有還主人，現在這個這麼好追，一定要要回來呀」。也有人歪樓質疑「會不會是你先生有和人共用帳號？不單純啊」、「妳相信iPhone，還是相信妳先生？」對此，原PO回應，老公只有和自己共用帳號，也不認為他會出軌，「照片很多都是那兩個人的合照」，最近會去警察局報案，看可否找出大膽竊賊。

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