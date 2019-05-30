中秋烤肉放鞭炮鬧出人命　兄弟檔傷害致死遭判刑

▲桃園市施姓兄弟去年中秋節前夕到親友家烤肉，因鄰居燃放鞭炮起紛爭，最後竟互毆鬧出人命。（示意圖／視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市施姓兄弟與陳姓友人去年中秋節前在親友家烤肉，王姓鄰居在旁施放沖天炮引起家人親友不滿，沖天炮震天聲音還嚇到小孩，經制止無效後雙方大打出手，施姓兄弟與陳聯手痛打王，導致腹部大量內出血送醫不治，桃園地院審理後30日依傷害致死罪嫌判處施姓兄弟與陳男8年至8年10個月不等有期徒刑。

檢警指出，去年9月23日晚間9時許，施姓兄弟與親友在桃園區某社區一起烤肉喝酒，王姓鄰居施放沖天炮，因聲音過大，施姓兄弟向王警告不要再施放沖天炮以免嚇小孩，但勸阻無效，雙方因都有喝酒導致情緒波動，進而爆發肢體衝突。

▲桃園市施姓兄弟去年中秋節前夕到親友家烤肉，卻因燃放鞭炮鬧出人命，警方去年在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

施姓兄弟與陳姓男子3人朝王拳打腳踢，王被打趴在地上，1名游姓友人試圖勸架也被打傷，王遭到重擊後昏迷不醒，經送醫急救後因腹部大量內出血引發出血性休克，搶救至翌日凌晨仍宣告不治，警方當場將施姓兄弟移送桃檢偵辦，但陳男則趁隙逃逸，但不久也被警方逮捕到案。

桃檢偵訊時，施姓兄弟坦承毆打王，陳男也承認有出手毆打，法醫解剖報告也認定屬於他殺，3人均依殺人罪嫌提起公訴。

桃園地院認為，施姓兄弟主觀上並無殺人犯意，改依傷害致死罪判施男8年、傷害罪判處2個月；施的哥哥依傷害致死罪判刑8年2個月、傷害罪判處3個月；陳姓男子因曾逃逸依傷害致死罪判刑8年10個月、傷害罪判處3個月。

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