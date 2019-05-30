山老鼠暗夜盜運珍貴林木　山區自撞護欄束手就擒

▲桃園市大溪警分局28日深夜查獲劉姓男子盜伐珍貴林木，自撞護欄被逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子28日利用深夜躲避警方追查，載運盜伐珍貴林木一批私運下山，復興分駐所警方查出劉男深夜入山形跡可疑欲攔查，但劉拒檢且加速往大溪方向逃逸，結果在台7線山區自撞護欄受傷，員警趕抵後查獲重達200餘公斤肖楠、扁柏等珍貴林木與犯罪工具，將劉依現行犯移送桃檢偵辦。

警方調查，復興分駐所所長呂尚紘、警員劉政虢28日晚間21時40分巡邏時，行經復興區台7線與中正路口發現一輛紅色轎車載運林木覺得可疑，欲上前攔查時，轎車不但拒絕接受且加速往大溪方向逃逸，員警自後追趕，並通報線上警網攔檢。

▲桃園市大溪警分局28日深夜查獲劉姓男子盜伐肖楠、扁柏等珍貴林木。（圖／記者沈繼昌翻攝）

逃逸紅色轎車在台7線14.1公里處自撞護欄毀損，44歲的劉姓男子手部等多處受傷，員警查出車上載有肖楠、扁柏與砍伐工具一批，當場以現行犯將劉逮捕偵辦。

▲桃園市大溪警分局28日深夜查獲劉姓男子盜伐珍貴的肖楠、扁柏近200公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，劉利用夜間躲避警方查緝私運盜採國有林木，卻自撞護欄受傷就逮，戒護送醫檢視並無大礙隨後帶回分駐所偵辦，警方請林務局新竹林區管理處大溪工作站人員鑑定，經清點後包括有肖楠、扁柏近200公斤，市價約值20餘萬元，該批肖楠與扁柏為國家公告之珍貴林木，屬於天然林，從國有林班地流出，劉在偵訊時辯稱受雇他人載運，但卻對受雇人無法交代，警方偵訊後將劉移送桃檢偵辦。

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