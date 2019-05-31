【瑪法達談星】十二星座05.29～06.04運勢！天秤青雲直上 天蠍異軍突起

時局乖張多變、人心浮動躁鬱的「雙子座之月」進入中段，年度重大星象警示之一的「水星╱歲星衝」上場的本週，另一星象主軸是6月4日水星離開雙子座轉進巨蟹座帶來的全新風向。向來擅於驛動遊走的水星，轉入蟹座（象徵根基、懷舊、原點），將帶來一股回歸故舊、窮本溯源的集體情緒轉向。雙子座調性黑暗面的多變無常、勢利世故、半途而廢與且戰且走，將在段「水星╱歲星對衝」期間，異常顯著且惱人。

重大星象事件包括：5月29日的警訊—「水星╱海王星角衝」；5月30日的超級警訊—「水星╱歲星對衝」與小喜兆—「金星╱海王星六合」；5月31日的一級喜訊—「金星╱土星三合」；及6月2日的一級喜訊—「金星╱冥王星三合」。浮盪不定且快速變臉的星象調性，將讓很多人在無常中強烈渴望浮木。

財經方面，財星仍停金牛座主流情緒財富安全感需求強烈，且「水星╱歲星衝」財經大震盪機率大增的本週，全球財經再度邁入風暴圈，重大變數引發的衝擊力道不小，投資人宜謹慎因應。防禦為上，現金為王。

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就個別星座而言，「水星╱歲星衝」帶來大環境逆向星象氛圍的本週，年度警訊主調再度牽動集體情緒的脆弱神經，雖有若干不錯吉兆帶來些許安慰，但危機不僅並未解除或消失，還有轉強之兆。最當運之星落在天秤座，眾多吉星簇擁，事業越做越順手，是個人年度生涯之最。

好運居次的是高居個人年度財富巔峰，且吉兆密度一樣傲視同儕的金牛座，守護星接連與成功星、財星及夢想星呈幸運角，心想事成指數居高不下；運勢第三的是守護星與幸福星金星呈吉兆的魔羯座。平素略嫌剛硬、嚴肅的線條，因為金星的映照變得柔和，幸運磁場大大增強，有招財、招桃花或求得好工作的機緣。

星座排行 天秤座：道高一丈、志業有成、青雲直上（事業最猛） 金牛座：富貴當前、左右逢源、探囊取物（財運最強） 魔羯座：如虎添翼、相得益彰、高昇有望（外援最佳） 天蠍座：華麗變身、柳暗花明、異軍突起（驚喜最多）

愛情運：★★★★

金錢運：★★★☆

事業運：★★★★

（☆為0.5分，★★★★★為滿分）

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（05.29～06.04）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

月盈則虧，物極必反。守護星與歲星對衝的這段日子，恐出現年度以來頗少見的較大逆風。享有「本月之星」優勢，原本一路看好的贏家氣勢、無敵局面，開始出現微妙變化，幸運之神眷顧不如往昔。切不可自滿輕敵、大意躁進。事業策略回歸現實，多言無益，捲起袖子揮汗勞動，一步一腳印才是王道。財運改善。愛情是一種幸福恆溫。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

喜占鰲頭，略勝一籌。持續向權力高峰挺進的這段期間，事業宮正值眾多吉星拱照的發達期，生涯攻頂力道續強，發跡出運或更上層樓機運有增無減。事業整併集結、策略合作、開拓市場等攻略經營得有聲有色，合縱連橫、雪恥復仇或搶占機先等計畫進行順利。理想與機心的複雜綜合體。正偏財都看好，發財指數漲。愛情是後顧無憂。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

大膽攻略，務實而行。行事有勇有謀的這段期間，英雄感與表現欲強烈，也幸運擁有不少可以牛刀小試的情境或舞台，成為解救現狀、聚合一盤散沙的領導龍頭。事業與情感都很精采，熱衷濟弱扶傾、逞強炫技、扮演老大，也將因緣際會站在浪頭之上。幸運的是，擁有貴人贊助支持，計畫實現率高。消費與償債力增。愛情是幸福保鮮度佳。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（05.29～06.04）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

居安思危，未雨綢繆。幸運星轉進本命宮的這段日子，彈性思考、多線布局是近期趨吉避凶的勝出之道。事業衝刺暫緩，回歸收尾、修正、反省與規劃，有待重大事件塵埃落定再做定奪。主客觀條件都充滿未知，不如暫時靜觀其變。健康是重中之重的優先議題，值得全力投入。名利動機轉弱，利公益慈善、精神富足。愛情是暖在心上的晨光。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

茅塞頓開，峰迴路轉。守護星與幸運星呈喜兆的這段期間，難以獲得片刻喘息的高壓日程總算盼到轉圜，是一段心情由暗轉亮的轉捩點。事業抗壓力續強，撐過近似魔鬼營鍛鍊，化解某合作糾紛或歧見，捐棄前嫌攜手合作，可望擺脫為人打工、代打或行情遭壓抑的委屈。事業得貴人關鍵助力，出現微妙轉變。偏財旺。愛情是流連的幸福棲地。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

成竹在胸，大器晚成。手握王牌信心篤定的這段日子，守住底線向上攀升，是一段鞏固基本盤後，瞬間大鳴大放的戲劇轉折期。在家人親友或團隊班底的強烈支撐下，儘管暫時離遠大目標尚有距離，但很快會有一波出人頭地契機。不鳴則已，一鳴驚人。記得守得雲開見月明。財優，利房事升級、發揚家業、投資自己。愛情是靜極思動。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（05.29～06.04）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

才情難掩，穩坐江山。腦力與定力齊頭並進的這段日子，一如上週，閒雜事、急迫事、烏龍事不勝枚舉，恨不得有三頭六臂分身應付各式狀況。所幸靠著快閃節奏與機靈應變，總能化危機為良機，輕鬆化解事業各式挑戰，借力使力、脫穎而出。由於守護星下月初即將逆行，宜儘快排除變數、增加確定性。財運小吉。愛情是無意拴起的情鎖。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

眾心齊志，共襄盛舉。群眾號召力或專業影響力頗有用武之地的這段期間，集體追夢的力量無限。獨木難以成舟。事業經營所幸擁有一票鐵粉核心推漲氣勢，以人海戰術、前衛理念或科技優勢拉抬事業好評聲量。專業地位與權力幅度恐在一波攻堅後出現小回。某高層背書遠水難救近火。財運不如預期，行情微幅縮水。愛情是種朦朧的美感。

♐射手座（11月22日至12月21日）

魚與熊掌難以得兼。守護星與事業星對衝的這段日子，得在惡人與贏家之間做取捨折衷，成功與好人緣無法同時成立。有限的時間與金錢等資源，無法恣意揮霍，對各方要求不宜來者不拒。事業暗藏地雷，有低估情勢、粗心疏失或決策判斷略嫌浪漫、不切實際之虞。健康有體重上升或其他小狀況等虛胖危機。財吉。愛情是滋養容顏的彩妝。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（05.29～06.04 ）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

如魚得水，心曠神怡。吉兆接二連三來訪的這段日子，佳音絡繹不絕、幾乎每日一喜，勝利手到擒來，運勢大吉大利。拜守護星與成功星呈幸運角之賜，所參與之競爭賽事勝率大增，尤將在某戰役光榮勝出後信心倍增，牽動一連串錦上添花效應，好運越滾越大。事業成就是用功、實力、志氣、謀略和奮鬥掙來的，可說台上一分鐘，台下多年功，是長期努力的累積，當之無愧，沒有絲毫僥倖。受惠於人脈資源，機會硬是比同儕多很多。財運亨通，招財納福指數居近月高峰。愛情是張翅待飛的彩蝶。

♍處女座（8月23日至9月22日）

險中求貴，騎虎難下。守護星與歲星對衝且警訊連袂而來的這段期間，正值年度事業發達關鍵月，事業宮儘管擁有最多吉星加持，然短期而言，卻也是生涯前景亮起紅燈、最詭譎多憂的逆風期。事業一方面擁高人氣、高票房實力，另一方面卻也有遇人不淑、識人不明的損友煩惱。成也朋友，敗也朋友。正偏財皆佳。愛情是打翻了一地的佐料。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

心滿意足，皆大歡喜。超大吉兆臨門的這段日子，事業升遷、良緣及身與財富加值三喜臨門，難得不必在工作、金錢與情感經營上做痛苦取捨，而能維持水準以上的滿意度。認真魔人模式開啟，工作效率與品質頗受稱道。敬業態度與成熟作風贏得肯定，經人引薦可有不少新工作機會或合作案可供選擇，可望順利卡位，雖然升遷幅度不算很大，把平凡無奇的事做得轟轟烈烈，甚至成為成功出線的敲門磚，那就是本事，真正的好運在此。投資理財、預算掌控成績優異。健康改善。愛情是與幸福同框。