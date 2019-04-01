心情不好就想花錢！每到月底就吃土的星座TOP5

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老娘就是想花錢！心情不好時有些人會想大吃大喝、有些人會找朋友傾訴，而有些人則是透過購物來發洩情緒，《科技紫微網》整理出「每到月底就吃土」的星座TOP5，快來看看自己有沒有這麼上榜！

▲心情不好時有些人會想大吃大喝、有些人會找朋友傾訴，而有些人則是透過購物來發洩情緒。（圖／達志示意圖）

TOP 5：天蠍座

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個性極端的天蠍座，就連花錢也是相當兩極，當他們要省錢的時候，可以一天只吃一餐，當他們要犒賞自己的時候，也是花錢不手軟，但若是在「心情不好」的況狀下，他們就會失心瘋的大買特買，只要情緒一上來，花錢減壓對天蠍來說可是絕對必要的。

TOP 4：雙魚座

個性情緒化又特別敏感的雙魚座，心情很容易受到天氣或身旁人事物的影響，憂鬱的心情需要買些療癒的商品來療癒自己也是常有的事，另外喜歡浪漫的他們，也常常花錢製造浪漫來讓自己或戀人開心，所以到月底吃土也不意外。

TOP 3：雙子座

對新鮮事物永遠充滿熱忱的雙子座，只要是他們有興趣的事物，就算價格不菲，他們都會想方設法敗下去，只要求知慾獲得滿足，自然心情也會跟著大好，因為與人分享而更加有成就感，不過在滿足自己慾望之後，他們也會經常懊惱，何必花這個錢只為一探究竟呢。

TOP 2：獅子座

從不委屈自己、對朋友更是海派的獅子座，花起錢來總是特別大方、特別爽快，因此在不開心的時候，大手筆花錢更是理所當然的，心情越是不美麗，花錢越是用力，不管什麼時尚奢侈品，刷下去就對了，當然吃土的時候只能偷偷躲起來吃。

TOP 1：射手座

射手座的人生理念沒有其他，只有快樂兩個字，平常他們就很喜歡跟朋友吃喝玩樂，是存不了錢以及愛花錢的榜上常客。心情好的時候，他們的交際費就花得很兇，心情不好時那就更不得了，沒有來場旅行是不夠平撫情緒的，至於吃土也就是常有的事了。