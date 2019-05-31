涉掏空「東亞照明」7億　中電前董座周麗真判刑12年

▲東亞照明稱霸台灣照明市場，卻爆發前董事長與前總經理涉嫌掏空公司資產。（圖／翻攝自中國電器官網）

記者楊佩琪／台北報導

以「東亞照明」稱霸台灣照明市場的中國電器(1611)，前董事長周麗真、前總經理張志偉等人卻涉嫌利用海外6家子公司，掏空中電高達7億元資產，遭檢方以違反《證券交易法》特別背信等罪提起公訴。台北地方法院判決，周麗真被依《證交法》侵占罪判刑12年，得易科罰金3億，張志偉以同罪被判9年6個月有期徒刑，得易科罰金1億元。

2015年4月，中電前任董事長顏甘霖指控周麗真涉嫌掏空30億元資產，周麗真則駁斥，海外投資及虧損均非在她任內發生。雙方你來我往，結果卻引來檢調單位注意。

2015年6月，檢調發動第1次搜索傳喚，包括周麗真等11人都到案說明，訊後請回。2016年10月，檢調再度發動搜索行動，這次蒐證齊備，發現周麗真及張志偉2人於2011年11月間，以投資等名義，錢轉入2人透過人頭設立的CLS公司，但在中電的年度財報上隻字未提，中電也未有交易傳票，疑似假交易真掏空，金額高達445萬美元。

同年，由中電100%持股的GLI公司，以現金增資名義發行新股，籌資750萬美元，卻是由CLS公司認購，造成中電持有GLI公司股權遭稀釋剩40%，使得GLS公司不必與中電合併財報，讓張志偉得以GLI公司的資金，高價購買自己名下其他公司股票。

虛偽交易部分，檢調追查周麗真等人還有6起犯行，3年多來共掏空中電達7億新台幣。周麗真、張志偉及CLS公司負責人陳逢璿遭收押，2016年12月，檢方依周麗真等12人違反《證交法》特別背信等罪提起公訴。

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