綠黨民調：若按民進黨初選規則　蔡英文領先賴清德2％





▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／ET資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨中執會29日決議納入總統蔡英文陣營所提50％手機民調、三方對比，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調。根據綠黨最新民調顯示，雙方選情呈現膠著狀態，雖然蔡英文些微領先，但未來兩週雙方恐將進入肉搏戰。

根據綠黨的最新民調，如果是蔡英文對上韓國瑜、柯文哲，在三角督的情況下，韓國瑜將以30%勝出，領先蔡英文的25.5%、柯文哲的25.3%。如果由前行政院長賴清德出馬，韓國瑜將以28.7%勝出，領先柯文哲的27.4%、賴清德的23.5%。

對比民調結果，如果依照民進黨初選規則，蔡英文將以2%勝出，但雙方的差距僅僅在誤差範圍內，選情呈現膠著狀態。

另外，在政黨支持方面，國民黨以32.4%領先民進黨的22.4%，時代力量上升到17.2%、親民黨1.9%、綠黨1.3%、台聯0.5%，其他政黨則為0.1%。

本民調是由綠黨委託「循證民調」公司於5月29至30日晚間針對年滿20歲以50%手機、50%市話進行，經性別、年齡、地區加權，共完成1,020樣本，95%信心水準下抽樣誤差為正負3.07%。

▼綠黨最新民調。（圖／綠黨提供）