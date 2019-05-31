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SD協會會員名單再度納入華為　官方回應「除名」原因

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▲澳洲禁止使用華為5G技術，不只讓中國在世界貿易組織（WHO）中提出抗議，也讓澳洲當地的中國企業表示，準備好全面撤離。（圖／路透）

▲華為名字再度出現在SD協會會員名單中。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

美國圍堵華為，許多國際團體也紛紛響應，包含SD協會（SD Association）及Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）最近都陸續表態，將華為從會員企業名單上「除名」。不過SD協會官方網頁29日再次將華為納入會員名單，他們也對此回應，「華為的會員資格從未被取消，名字消失是因為技術原因。」

▼SD協會會員名單 。（圖／翻攝自SD Association官網）

▲▼ SD協會的會名單中再現華為的名字 。（圖／翻攝自SD Association官網）

據《21世紀經濟報導》指出，在美國政府發布禁令後，包含JEDEC（固態技術協會）、Wi-Fi聯盟、SD協會、PCI-SIG、USB-IF都中斷了與華為或海思的合作。對此，SD協會解釋，華為的會員資格從來沒有被取消，「我們有過短暫的升級，這是為了確保符合美國商務部的要求；華為名字在官網消失是因為技術原因。」

報導也提到，JEDEC的會員名單也再次將華為納入，這兩家恢復華為名字的標準組織都和儲存技術標準相關，其中，SD協會是SD和MicroSD卡中的技術設定標準，JEDEC則是制定記憶體標準。

▼SD協會解釋華為「被除名」原因。（圖／翻攝自21世紀經濟報導）

▲▼SD協會解釋華為「被除名」原因。（圖／翻攝自21世紀經濟報導）

對於美國頒布禁令一事，華為創辦人任正非曾說，「我們和美國公司之間的友好是幾十年形成的，不是一張紙就可以摧毀的。我們將來還是要大規模買美國器件（零件），只要它能爭取到華盛頓的批准。現在時間很匆忙，一時半會估計批不准，緩衝一下是可以的。他們能獲得批准的話，我們還是會保持跟美國公司的正常貿易，要共同建設人類訊息社會，而不是孤家寡人來建設訊息社會。」

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關鍵字：華為,SD協會,JEDEC,Wi-Fi聯盟,PCI-SIG,USB-IF,海思,除名,任正非

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