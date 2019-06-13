　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華為提升品牌形象　提供花粉手機4大回饋、7大服務

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華為手機4大回饋、7大服務。（圖／訊崴技術提供）

▲為了回饋花粉，華為將提供手機4大回饋、7大服務。（圖／訊崴技術提供）

記者邱倢芯／綜合報導

華為為了力行在地化品牌行銷，強化與消費者溝通，提供最有溫度的服務。為回饋消費者長期支持與鼓勵，品牌自6月14日 (五) 起至7月31日 (三) ，特別推出「花粉服務百分百」活動，消費者於全台14家品牌體驗店/專賣店及3家華為客戶服務中心，分別享有「4大回饋」與「7大服務」，從基礎的手機清潔、保護貼、手機健檢，到進階的電池更換、除潮、維修等服務都有。

華為將在全台14家品牌體驗店/專賣店提供4大回饋：
手機健檢：外觀檢查、軟體檢測，提供完善的手機健檢診斷。
手機清潔：手機外觀清潔與消毒。
免費原廠保貼：華為手機原廠保護貼隨到隨貼；不過適用機型須以現場公告為主，建議消費者先去電洽詢。
免費維修備用機：手機送修不用擔心，提供免費備用機；依現場備用手機之實際狀況為準，活動期間內需押證件乙張。

▲▼華為手機4大回饋、7大服務。（圖／訊崴技術提供）

北中南3家華為客戶服務中心提供7大服務：
手機健檢：外觀檢查、軟體檢測，提供完善的手機健檢診斷。
手機清潔：手機外觀清潔與消毒。
免費原廠保貼：華為手機原廠保護貼隨到隨貼；不過適用機型須以現場公告為主，建議消費者先去電洽詢。
免費保固查詢：免費查詢產品保固權益。
免費除潮：手機保固內產品意外受潮，免費保養清潔受潮機器。
電池均一價：手機保固內更換電池，均一價450元；手機保固外更換電池，均一價900元。
保外維修只收零件費：手機保固外維修報價只收取零件費，免收維修費。

▲▼華為手機4大回饋、7大服務。（圖／訊崴技術提供）

ET快訊
影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG
女友吞藥昏睡　他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片..下場GG了
老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差

關鍵字：華為,花粉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果史上最烏龍維修案例！他花了30萬也修不好　結果根本沒壞

華為提升品牌形象　提供花粉手機4大回饋、7大服務

印度手機市場廝殺戰況　市調：小米市佔下滑、realme/華碩急起直追

BlackBerry KEY2 LE動眼看：一樣走商務定位、實體/虛擬鍵盤混搭使用

LINE Pay mini結帳最高享3%回饋　全台拓點進駐餐廳、書店、影城

夏普「雷射投影機」台灣首發　全球獨家3LCD全封閉式結構

Google自曝Pixel 4渲染圖　採雙鏡頭「撞臉」新iPhone

果粉注意！蘋果經銷商分別推出新機及福利品購機優惠

蘋果信義A13直營店本週六早上10點開幕　第一批排隊民眾送限定紀念T-shirt

直擊／在台北體驗「加州感」　蘋果信義A13直營店建築複製貼上美國總部風格

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

移工遭強暴：台灣最美的風景不是人嗎 　地位懸殊..天心嘆「包容帶有歧視的意思」

蘋果史上最烏龍維修案例！他花了30萬也修不好　結果根本沒壞

華為提升品牌形象　提供花粉手機4大回饋、7大服務

印度手機市場廝殺戰況　市調：小米市佔下滑、realme/華碩急起直追

BlackBerry KEY2 LE動眼看：一樣走商務定位、實體/虛擬鍵盤混搭使用

LINE Pay mini結帳最高享3%回饋　全台拓點進駐餐廳、書店、影城

夏普「雷射投影機」台灣首發　全球獨家3LCD全封閉式結構

Google自曝Pixel 4渲染圖　採雙鏡頭「撞臉」新iPhone

果粉注意！蘋果經銷商分別推出新機及福利品購機優惠

蘋果信義A13直營店本週六早上10點開幕　第一批排隊民眾送限定紀念T-shirt

直擊／在台北體驗「加州感」　蘋果信義A13直營店建築複製貼上美國總部風格

潘裕文睽違兩年訪香港　廣東話竟只記得「小心台階」！

周末逛賣場！買節能家電退貨物稅最多2,000元　週六上路

永康街芒果冰搬進警局？　分局長現做冰品慰勞基層警

險毀容！她跌落樓梯「鼻歪＋撕裂傷5cm」...靠耳臀皮重新喬臉

蘋果史上最烏龍維修案例！他花了30萬也修不好　結果根本沒壞

平時壓力大…警察節大解放！組S.S.P.D Boys　邀議員里長一起嗨翻天

港《逃犯條例》恐引發難民潮　陸委會：現有機制下採個案處理

誓言拿百億助3萬個弱勢家庭　辜仲諒：台灣貧富差距不能再擴大！

5歲嗯哼幼稚園「讀1年就畢業」！　想到上小學「真實表情」網笑翻

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！紛絲激動：仙女下凡

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

3C家電熱門新聞

搶先直擊／蘋果信義A13直營店

Instagram限時驚喜　新..

盼帶動銷量！HTC為35萬「老..

下一代Switch處理器　外媒..

提升5％！新iPhone XR..

蘋果信義A13直營店建築複製貼..

蘋果信義A13本週六開幕　第一..

果粉注意！蘋果經銷商分別推出新..

美國禁令影響　華為新筆電發行無..

iOS 13 Beta實測

亞太股東獨享168專屬方案上網..

三星新專利曝光！可推拉使螢幕尺..

小米手環4亮相！《復仇者聯盟》..

蘋果信義A13直營店開幕倒數！..

更多熱門

相關新聞

受華為禁令衝擊！晶圓代工Q2營收年減8%

全球晶圓代工第2季營收預測出爐！根據TrendForce旗下拓墣產業研究院預估，受到華為禁令影響，拓墣預估，晶圓代工第2季延續前一季的疲弱需求，預估第2季全球晶圓代工總產值將較2018年同期下滑約8%，達154億美元。市占率第一仍為台積電，市占率高達49.2%，年減程度僅4%，較其他同業受傷程度小。

華為要求美電信商Verizon支付逾300億專利費

台積電只能自謀出路嗎？

美國禁令影響　華為新筆電發行無限期延遲

威騰中止與華為合作並停止供貨

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

好友爆：謝忻為救阿翔「願退演藝圈」

2019下半年「運勢大逆轉」的星座

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面