華為提升品牌形象　提供花粉手機4大回饋、7大服務

▲為了回饋花粉，華為將提供手機4大回饋、7大服務。（圖／訊崴技術提供）

記者邱倢芯／綜合報導

華為為了力行在地化品牌行銷，強化與消費者溝通，提供最有溫度的服務。為回饋消費者長期支持與鼓勵，品牌自6月14日 (五) 起至7月31日 (三) ，特別推出「花粉服務百分百」活動，消費者於全台14家品牌體驗店/專賣店及3家華為客戶服務中心，分別享有「4大回饋」與「7大服務」，從基礎的手機清潔、保護貼、手機健檢，到進階的電池更換、除潮、維修等服務都有。

華為將在全台14家品牌體驗店/專賣店提供4大回饋：

手機健檢：外觀檢查、軟體檢測，提供完善的手機健檢診斷。

手機清潔：手機外觀清潔與消毒。

免費原廠保貼：華為手機原廠保護貼隨到隨貼；不過適用機型須以現場公告為主，建議消費者先去電洽詢。

免費維修備用機：手機送修不用擔心，提供免費備用機；依現場備用手機之實際狀況為準，活動期間內需押證件乙張。

北中南3家華為客戶服務中心提供7大服務：

手機健檢：外觀檢查、軟體檢測，提供完善的手機健檢診斷。

手機清潔：手機外觀清潔與消毒。

免費原廠保貼：華為手機原廠保護貼隨到隨貼；不過適用機型須以現場公告為主，建議消費者先去電洽詢。

免費保固查詢：免費查詢產品保固權益。

免費除潮：手機保固內產品意外受潮，免費保養清潔受潮機器。

電池均一價：手機保固內更換電池，均一價450元；手機保固外更換電池，均一價900元。

保外維修只收零件費：手機保固外維修報價只收取零件費，免收維修費。