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中美主播舌戰16分鐘！　劉欣「全程0提問」：我故意的

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▲▼中美女主播,劉欣。（圖／央視新聞）

▲中國國際電視台主播劉欣。（圖／央視新聞）

記者朱世凱／綜合報導

福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視台（CGTN，又稱「中國環球電視網」）主播劉欣，在台灣時間30日早上8點針對貿易戰進行辯論。劉欣在當天晚上接受央視《新聞1+1》節目訪問，當被問到「在辯論中為何不提問」時，她回答，「我可以提問，但我選擇不提問。」

綜合陸媒報導，劉欣接受節目主持人白岩松的採訪時，解釋自己為何不多做提問的原因。「FOX電視台的觀眾，很多對中國有很大的不滿和誤解，如果我再咄咄逼人，不斷地反問想要求勝，那麼我在他們眼中的形像一定是非常負面的，對中美兩國人民間的溝通完全沒有好處。」

▼劉欣接受白岩松訪問。（圖／翻攝自央視）

▲▼劉欣接受白岩松訪問。（圖／翻攝自央視）

白岩松也問，會不會很納悶雷根為什麼一改尖銳風格的問話方式？劉欣表示，「我也不知道為什麼，我發現她對我的態度慢慢在發生變化，她或許也開始改變對中國人的看法，她原先那種很自信的氣勢已經沒有了，我們起初『對抗』的模式也已經逐漸轉為『對話』方式。」

劉欣也說，她很期待雷根未來也能上她的節目，並且再次展開對話。「不打不相識，我覺得這樣一來一往是很棒的故事，如果雷根想來中國，我也很樂意當地陪，讓她來看看中國是什麼樣子，未來她回到自己節目時談到中國，語氣語調絕對會不一樣的，那我就算是真正的贏家了。」

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