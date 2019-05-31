中國計畫貿易戰打「稀土牌」反擊　日企擔心「價格暴漲」受連累

▲露天開採的稀土礦床。（圖／路透社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國等西方主要國家最大的稀土進口來源多是中國，不過北京政府為了反制美方在貿易戰的施壓，因此計畫限制稀土出口。日媒指出，日本企業也正在密切關注中國是否會限制稀土出口以及相關動向，深怕自己受到波及。

據《日本經濟新聞》報導，2010年至2011年，中日曾因領土問題導致關係惡化，當時中國曾限制對日本出口稀土，日本企業便陷入採購困難，因而推進了替代材料和回收再利用技術的開發；不過，如果中國限制對美出口稀土，導致稀土價格上升，仍會間接影響到日本企業。

報導指出，中國限制對日本出口稀土時，導致作為高性能磁鐵原料的「釹」和提高磁鐵耐熱性的「鏑」價格上漲至近10倍。日本企業當時被迫轉向從澳洲等地採購等，通過增加採購管道和開發替代技術來應付。

負責稀土進出口業務的日本住友商事相關負責人表示，「中國的稀土供應量大概佔了世界供應量的8成，如果中國限制出口，將（對市場行情）産生巨大衝擊。」

雖説日本企業目前對中國稀土的依賴程度有所降低，但未來因為要製造更多純電動汽車和混合動力車馬達，對稀土的需求量預計會增加；如果中美貿易摩擦導致稀土價格高漲，日本企業的採購成本也將提升，很可能減少日本企業的收益。