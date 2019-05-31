抗貿易戰利器　中國第二屆進博會採購招商啟動

▲首屆進博會現場，各國參展商展示自身產品，並由中方組織採購方觀展並洽談採購。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

為持續彰顯中國「擴大進口」的決心，第二屆中國國際進口博覽會昨（30）日晚在上海外灘金融中心，宣布啟動全國「招商路演宣介」活動，即為正式開始在大陸內部廣招、組織採購商，以採購屆時各國參展商展示的產品。

中國國際進口博覽會（進博會、CIIE）自2018年11月在固定會址上海初次舉辦，是中國為彰顯進一步擴大開放、促進全球貿易發展的重要主場外交活動，首屆舉辦時以「新時代，共享未來」為主題，共有來自151個國家和地區，3617家企業參展，6天展期達成578.3億美元（約合新台幣1兆7795.5億元）的採購意向合約。

▲進博會會展中心。（圖／新華社）

由於當時適逢美國開始對中國啟動「貿易制裁」，BBC報導曾引述專家分析稱，在貿易戰僵持背景下，中國此舉可繞過美國，加深與其它國家的貿易聯繫，抵銷貿易戰的負面影響、增加與美國的談判籌法。

《華爾街日報》當時更曾對曾對近30個政府、超過10家跨國企業進行調查，指稱這是中國為樹立進口國「新形象」的重要舉措，但有不少企業認為，若高調出席似乎意味著支持中方的貿易政策，影響其決定是否派高級別代表親自參會支持，且包括美、英、法、德等在內的G7國家集團，更無政要到場。

▲去年11月首屆進博會開幕式現場，現場超過千名中外嘉賓與會，中國國家主席習近平致詞。（圖／記者陳政錄攝）

不過據新華社報導，30日傍晚，以「聚力招商，點亮CIIE」為主題的宣傳片在外灘點亮後，代表第二屆中國進博會的籌備工作，已由招展像招商轉變。

中國國際進口博覽局副局長孫成海說，在採購商邀請上，將重點向民營、中小企業宣傳推廣，優化採購商結構，提升進博會的國際化、專業化水準。他說，為擴大招商範圍，今年進博會採購商報名的截止時間將延遲至9月底，比去年晚1個月。

▲上海做為進博會固定會址，第二屆中國國際進口博覽會全國「招商路演宣介」活動在上海外灘金融中心舉行，並於陸家嘴大樓上展示宣傳影片。（圖／翻攝自上觀新聞）



上海市商務委副主任楊朝指出，今年上海交易團將在四大採購商聯盟和18個交易分團的基礎上，加強在工業、商業、民營企業、外資企業、華僑企業等重點行業、重要領域，擴大招商力度。

去年的首屆進口博覽會上，中國國資委等機構，組織了近1400家單位、約17000名採購人員參會。目前，中國已經動員90多家中央企業成立交易分團，以在今年的會上擴大採購規模。

第二屆進博會將於2019年11月5日至10日，繼續上海國家會展中心舉行，今年企業商業展規劃展覽面積達到30萬平方公尺，較第一屆增加3萬平方公尺。