　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳北京要蓋「一國兩制台灣館」　陸委會：國人參與籌劃恐觸法

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

▲港媒報導北京將建一國兩制博物館，圖為廈門環島路標語。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／台北報導

外傳大陸將打造「一國兩制博物館」，當中除了港澳之外還有「台灣館」，陸委會副主委陳明琪對此指出，籌劃這樣的博物館凸顯中國大陸對台操作手法的荒謬與可笑，國人若參與陸方所謂一國兩制博物館籌劃，擔任其黨政軍機構職務或為其成員，恐有違反兩岸條例第33條之虞，

香港《紫荊網》報導，東莞25日舉辦「一國兩制博物館」籌備座談會，主辦方指出，未來將選址北京建造博物館，並在館內分設香港館、澳門館、台灣館，預計邀請台灣專家參與未來的籌備討論。

陳明琪在例行記者會上回應，陸方的作法是假博物館名義打造「對台統戰基地」，當中展示可能錯誤的資料文物，「台灣館」也會是未來交流活動的洗腦行程，「相信台灣人民不會被蒙蔽。」

他指出，籌劃這樣的博物館凸顯陸方對台操作手法的荒謬與可笑，國人如果參與陸方所謂一國兩制博物館籌劃，擔任其黨政軍機構職務或為其成員，恐有違反兩岸條例第33條之虞。

至於博物館的相關細節，國台辦發言人安峰山29日在例行記者會上表示，目前未掌握有關情況，但他也強調，「和平統一、一國兩制是解決台灣問題、實現國家統一的最佳方式。」

▲▼陸委會副主委陳明琪。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會副主委陳明琪。（圖／記者曾俊豪攝）

ET快訊
韓風素T僅1元！他稱「死人穿過的」網友越看越想買...真相曝
簡舒培質詢播大巨蛋會議錄音檔　柯文哲怒：北市府被竊聽
「工讀生心機重」中空裝短熱褲　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

關鍵字：一國兩制,習近平,兩制台灣,陸委會,陳明琪,國台辦,安峰山,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯市府「喬蛋」錄音檔曝光！梁文傑怒轟：都審會公開只是做戲

議員播會議錄音質疑喬蛋　柯市府：譴責外界不實影射

ET民調／郭台銘民調領先　藍綠白對戰力壓蔡英文、賴清德、柯文哲

萬安42號演習　中部地區人車管制

張麗善、傅崐萁確定出席韓國瑜凱道造勢　國民黨要求立委不能選邊站

施政滿意度吊車尾　柯文哲遭諷「政治100分、市政0分」

施政滿意度逾七成獲五星　徐榛蔚：戒慎恐懼感謝鄉親

貼「花媽熱氣球」批前朝最馬屁！　潘恒旭點名「靠北三人組」

海軍艦長撿屍女少尉　藍委籲蔡英文不要只忙著「打壓賴清德」

「漢光35號演習」國軍反擊操演　金山中角灣「灘岸殲敵」

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

40歲陳喬恩「不為結婚而結婚」　霸氣嗆酸民：大家很Care我的年齡！

柯市府「喬蛋」錄音檔曝光！梁文傑怒轟：都審會公開只是做戲

議員播會議錄音質疑喬蛋　柯市府：譴責外界不實影射

ET民調／郭台銘民調領先　藍綠白對戰力壓蔡英文、賴清德、柯文哲

萬安42號演習　中部地區人車管制

張麗善、傅崐萁確定出席韓國瑜凱道造勢　國民黨要求立委不能選邊站

施政滿意度吊車尾　柯文哲遭諷「政治100分、市政0分」

施政滿意度逾七成獲五星　徐榛蔚：戒慎恐懼感謝鄉親

貼「花媽熱氣球」批前朝最馬屁！　潘恒旭點名「靠北三人組」

海軍艦長撿屍女少尉　藍委籲蔡英文不要只忙著「打壓賴清德」

「漢光35號演習」國軍反擊操演　金山中角灣「灘岸殲敵」

富邦全力配合12強　陳連宏：看洪總需要什麼人選

古裝大戲《青年康熙》斥資16億　台灣「全球選角」首站

柯市府「喬蛋」錄音檔曝光！梁文傑怒轟：都審會公開只是做戲

議員播會議錄音質疑喬蛋　柯市府：譴責外界不實影射

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

ET民調／郭台銘民調領先　藍綠白對戰力壓蔡英文、賴清德、柯文哲

上映才一天！《哥吉拉II怪獸之王》炸出單日2214萬票房狂翻

熱戀期一過就淡了？「男人把到手」心態曝：有個性的女孩才吃香

史上最強補給站！虎尾馬拉松賽「烤雞馬」　有全雞還有烤乳豬

房價還在跌　專家提議多等1年、多賺1台賓士

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

政治熱門新聞

蘇貞昌保障租屋族　「電費不得超..

深夜重批中執會傷民主　賴將親上..

吳子嘉透露最新民調：韓國瑜輸蔡..

吳子嘉爆料韓國瑜外遇10多年！..

黃光芹分析3件事嚇壞韓國瑜　有..

蘇啟誠輕生　idcc發文「爛到..

台北擬要跟進！超商、咖啡店騎樓..

韓國瑜談軍公教年改「應恢復承諾..

高嘉瑜分析　韓聲量下跌因這3事..

議員質詢播放會議錄音檔　柯P怒..

登山出事免國賠　張景森：再見了..

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

韓國瑜外遇生女？　吳子嘉：歡迎..

摩天輪登市長獎　他酸：獎狀上做..

更多熱門

相關新聞

防宣傳一國兩制 陸委會嚴管海峽論壇

陸委會（30日）舉行例行記者會，副主委陳明琪指出，北京當局在「習五條」推出後，已展開新一波對台工作，為因應利用海峽論壇營造臺灣各界赴陸呼應、形塑「民主協商」及探索「一國兩制臺灣方案」的氛圍，政府「不樂見也不鼓勵」個人或團體參加論壇相關主題活動。

陸邀台商考察大灣區　海基會回應

美國聯合各國抵制華為是「八國聯軍」？八國聯軍始末話從頭

紐時：中主導稀土加工關鍵　美很難趕上

CNBC：中國稀土對美科技業造成威脅

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面