傳北京要蓋「一國兩制台灣館」　陸委會：國人參與籌劃恐觸法

▲港媒報導北京將建一國兩制博物館，圖為廈門環島路標語。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／台北報導

外傳大陸將打造「一國兩制博物館」，當中除了港澳之外還有「台灣館」，陸委會副主委陳明琪對此指出，籌劃這樣的博物館凸顯中國大陸對台操作手法的荒謬與可笑，國人若參與陸方所謂一國兩制博物館籌劃，擔任其黨政軍機構職務或為其成員，恐有違反兩岸條例第33條之虞，

香港《紫荊網》報導，東莞25日舉辦「一國兩制博物館」籌備座談會，主辦方指出，未來將選址北京建造博物館，並在館內分設香港館、澳門館、台灣館，預計邀請台灣專家參與未來的籌備討論。

陳明琪在例行記者會上回應，陸方的作法是假博物館名義打造「對台統戰基地」，當中展示可能錯誤的資料文物，「台灣館」也會是未來交流活動的洗腦行程，「相信台灣人民不會被蒙蔽。」

他指出，籌劃這樣的博物館凸顯陸方對台操作手法的荒謬與可笑，國人如果參與陸方所謂一國兩制博物館籌劃，擔任其黨政軍機構職務或為其成員，恐有違反兩岸條例第33條之虞。

至於博物館的相關細節，國台辦發言人安峰山29日在例行記者會上表示，目前未掌握有關情況，但他也強調，「和平統一、一國兩制是解決台灣問題、實現國家統一的最佳方式。」

▲陸委會副主委陳明琪。（圖／記者曾俊豪攝）