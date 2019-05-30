國台辦邀台商考察大灣區　海基會呼籲「注意產業配套」

▲國台辦邀請台商參觀粵港澳大灣區。（圖／CFP）

記者曾俊豪／台北報導

大陸國台辦宣布將邀請台灣工商團體前往廣東參訪大灣區，海基會發言人管安露指出，台商若要參與大灣區投資考察，除了解當地優勢外，也應特別注意產業配套是否齊全以及可能風險。她強調，尤其是以美國市場為主力的台資企業經營者，應評估產品競爭力，才能保障投資權益。

海基會29日下午舉行例行新聞背景說明會，管安露在面對提問時作出上述回覆。至於中美貿易戰對台商的影響，她指出，目前台商出口到美國的商品成本都有所增加，台商多半選擇與其他廠商攤提成本，藉此降低風險。不過，隨著貿易戰加劇，台商只能轉移生產基地，改由第三地出口。

▲海基會發言人管安露 。（圖／記者魏有德攝）

管安露表示，台商回台投資核准金額目前已超過新台幣3000億元，年度目標是要超過5500億元，海基會將持續配合相關主管機關，協處、服務台商回台上市、轉型升級等事宜，也會持續了解台商回台投資需求，積極協調經濟部與地方機關，讓台商能盡速落地。

國台辦發言人安峰山29日在例行記者會上指出，為了支持台胞台企把握和分享粵港澳大灣區的建設機遇，深化兩岸融合發展和促進兩岸經濟文化的交流合作，將於6月3日至5日在廣東舉辦「台商一起來，融入大灣區」主題活動。

他表示，有關部門、廣東省領導、兩岸企業家峰會雙方理事長、台灣工商團體和台資企業代表以及台灣青年代表約300人將出席活動。

▲國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）