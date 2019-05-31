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「願川習G20取得貿易進展」美副總統彭斯：前提是中國同意改革

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▲美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透社）

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

面對美中貿易戰該如何紓解，美國副總統彭斯（Mike Pence）30日表示，他希望總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平可以利用20國集團（G20）在日本大阪的高峰會，雙方能針對美中貿易進行談判，並取得進展，前提是中國同意進行改革。

而針對中國華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）的爭議，彭斯表示，中國目前的法律架構可以取得華為向用戶蒐集到的資料，華為並不利於美國與其他友邦國家的安全利益。

彭斯於渥太華和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）舉行會談，雙方針對相關議題交換意見。去年12月，加拿大在美國授權下逮捕了華為財務長孟晚舟。

逮捕孟晚舟沒多久，加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）隨即在中國遭拘留，並以間諜活動罪名逮捕。

兩人於聯合聲明表示，中國錯誤關押這兩名加拿大公民，要求立即釋放；內容並指出，中國的行為已經損害了自身的國際聲譽。

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透社）

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會晤。（圖／路透社）

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關鍵字：彭斯,華為,美中貿易戰,貿易戰,中美貿易戰,川普,杜魯道,習近平,北美要聞

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