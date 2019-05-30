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影／京東年中購物節　跨界結盟《玩具總動員4》宣傳片曝光

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記者魏有德／台北採訪報導

大陸電商龍頭京東在集團店慶日推出的「618年中購物節」瞄準台灣市場，今年主打「拼購服務」及商品金額超過人民幣199元（約930元新台幣，下同）快遞免郵優惠。此外，京東也嘗試跨界合作，首度在臉書（facebook）上曝光「京東版」《玩具總動員4》宣傳片，進一步發揮「社交電商」多元性的優勢。

▲大陸電商京東與《玩具總動員4》跨界結盟。（圖／京東提供）

▲大陸電商平台京東與《玩具總動員4》跨界結盟。（圖／京東提供）

「京東版」《玩具總動員4》宣傳片內容描述遊樂場內有民眾獲得品牌吉祥物小JOY玩偶卻不懂得珍惜，經《玩具總動員4》主角胡迪、巴斯光年、牧羊女等人協助下，幫助小JOY找到適合的主人。片長雖僅有1分半鐘，卻讓動畫迷在電影推出前過足乾癮，同時也成功結合京東特色，擴大宣傳效果。

▲「京東618年中購物節」自6月1日起展開，為期20天。（圖／翻攝京東APP）

▲「京東618年中購物節」自6月1日起展開，為期20天。（圖／翻攝京東APP）

「京東618年中購物節」，自6月1日起至6月20日為正式促銷活動，分為台灣、港澳、澳洲與全球4個會場同步舉行，大陸京東集團全球售業務部負責人王珍表示，這次參與購物節的自營商品約4000萬種，包括3C、手機、數位商品、小家電、日用品、服飾等共26種品項，台灣民眾下單後，3到5個工作天就可以收到。

王珍提到，由於港澳台地區一直以來會有運費上的困擾，「京東這次在運費優惠上升級，只要訂單在人民幣199元以上、10公斤以內的商品，在台灣地區就全部包郵，希望能進一步得到台灣消費者的認可」。

▲京東618年中購物節針對台灣消費者推出拼購服務及免郵優惠。（圖／翻攝京東購物APP）

▲京東618年中購物節針對台灣消費者推出拼購服務及免郵優惠。（圖／翻攝京東購物APP）

此外，京東台灣首推「拼購服務」，主打「低價不低質」概念，用戶可以透過微信等社交網路平台分享商品資訊，並邀請親友組隊購物，或加入現有拼購團，商品價格最低可達五折。

至於台灣消費者主要習慣使用信用卡結帳，京東也推出刷VISA、MASTER卡滿減優惠措施。對於商品品質及來源，王珍表示，京東對假貨「零容忍」，採取6大方式保障消費者權益，包含嚴查商家資質、嚴審進貨渠道、確保無憂退換、嚴厲處罰機制、自主質量控制系統及採取不定時抽檢等。
 

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關鍵字：京東,618年中購物節,特派現場,電商

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