防海峽論壇搞分化　陸委會：禁個人、團體參加一國兩制活動

▲陸委會副主委陳明琪。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會30日舉行例行記者會，副主委陳明琪指出，北京當局在「習五條」推出後，已展開新一波對台工作，為因應利用海峽論壇營造臺灣各界赴陸呼應、形塑「民主協商」及探索「一國兩制臺灣方案」的氛圍，政府「不樂見也不鼓勵」個人或團體參加論壇相關主題活動。

陳明琪在記者會上以四大方向說明政府強化管理海峽論壇的政策，首先， 禁止中央機關人員參與海峽論壇，不樂見縣市政府組團參加。

依照往例，政府禁止現職之中央機關及所屬事業單位與團體之人員參與有關活動，政府亦不樂見縣市政府組團參加。對於相關列管退離職人員、地方官員申請赴陸參加論壇，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅中華民國等之相關活動，主管機關將嚴格審查、不予許可。

二、 民眾勿輕易參加並避免觸法。政府提醒不得違法逕自與中共任何方面簽署協議、備忘錄等文書。未經主管機關許可，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

▲大陸全國政協主席汪洋出席第十屆海峽論壇。（圖／記者曾俊豪攝）

三、 禁止參加消滅中華民國的「民主協商」及推動「一國兩制」之論壇活動。政府禁止個人或團體赴該論壇參加涉及消滅中華民國的「一國兩制臺灣方案」、「民主協商」等迎合中共統戰活動，如有違反兩岸條例第9條規定，從事妨害國家安全或利益之活動，人民團體（人團法第58條）或政黨（政黨法第26條，主管機關聲請憲法法庭）觸法者最重可予以解散。

四、 禁止中共在臺辦理「海峽論壇」相關活動，政府將嚴審陸方人員之入境申請，禁止來臺辦理。

針對現場記者提問「是否代表禁止國人參與海峽論壇」，陸委會進一步解釋，第三項提到，禁止個人或團體參加涉及消滅中華民國的一國兩制台灣方案、民主協商等「統戰活動」，由於「海峽論壇」是「統戰活動」，因此形同禁止國人參與海峽論壇活動。

▲海峽論壇是大陸官方對台交流之重大活動。（圖／記者曾俊豪攝）