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他在超商花35元買綠茶就中千萬！小7、全家開出6組特別獎

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▲▼ 超商飲料 。（圖／資料照）

▲全家便利商店本期（2019年3-4月）中獎發票，共開出2組特別獎1000萬元。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

108年3-4月期統一發票開獎了！本期千萬特別獎號碼是「03802602」、特獎為「00708299」，快看自己有沒有幸運中獎。其中，超商雙雄小7跟全家共開出六組千萬特別獎，最少只花35元消費就中獎；而特獎200萬元同樣也共開出6組。

全家便利商店本期中獎發票，共開出2組特別獎1000萬元，花費最少的中獎者於台北市的復林店，購買35元綠茶飲料；另一位消費者，則是於淡水福春店，使用全家店到店服務，花費手續費60元就幸運中獎。而特獎200萬元共2組，於高雄漢中店與虎尾霸屯店開出，其中高雄漢中店消費者只花25元，購買一瓶碳酸飲料，就得到大獎。

另外，全家本期也開出5組頭獎20萬元，分別在三重龍美店、楊梅瑞平店、新市新和店、南投署醫店與斗六榮大店，消費者多半買飲料、鮮食。其中南投署醫店的消費者，花22元買紅茶就得大獎；斗六榮大店的幸運兒，則是繳費代收手續費25元就幸運獲獎。而無實體電子發票專屬的1百萬元獎，全家則開出2組，分別獎落於善化啤酒店和桃園車站店，消費金額均在百元以下，購買飲料及鮮食。

▲▼小七，超商 。（圖／資料照）

至於小7本期則有4位消費者獲得千萬大獎，分別為在高雄市三民區國城門市購買35元麵包、在新北市淡水區渡船頭門市花費95元、在台北市松山區小巨蛋門市花費58元、在新北市新莊區興洲門市花費88元。

小7指出，特獎200萬元部分共有4位得獎者；一人在台中市南區義興門市購買70元甜點，一人在宜蘭縣三星鄉立昇門市花費120元；一人在南投縣信義鄉信義鄉門市花費105元；一人在高雄市燕巢區樹科門市花費69元。另外雲端發票專屬獎有2位百萬元得主；一人在台南市永康區永龍門市花費40元，一人在新北市新店區百豐門市花費147元。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,發票,中獎

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