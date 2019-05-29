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限量10000組！熊大透明登機箱爆可愛　屈臣氏LINE FRIENDS集點來了

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▲▼屈臣氏LINE FRIENDS集點 。（圖／資料照）

▲屈臣氏LINE FRIENDS【屈屈小旅行】集點活動5/30開跑。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

繼推出蛋黃哥集點活動後，屈臣氏再找來「LINE FRIENDS」合作，於5/30至7/31推出「屈臣氏 LINE FRIENDS【屈屈小旅行】集點活動」，祭出5款旅行必備「萌物」。其中，熊大透明登機箱更只有限量10000組，預計將掀起粉絲搶購潮。

屈臣氏每年都會推出兩檔集點活動，而這次則是再次找來「LINE FRIENDS」合作。於活動期間，消費滿200元即贈1點，集滿5點或8點即可加價99～999元，換購一款集點活動商品，包含馬克杯、隨行杯、乳膠枕，以及登機箱和吹風機等。

▲▼屈臣氏LINE FRIENDS集點 。（圖／資料照）

其中，馬克杯跟登機箱為5/30至7/03期間限定，且登機箱還採用最新流行的透明浮雕設計，加上超可愛收納袋，限量只有一萬個。業者指出，之前推出肖像登機箱集點換購都能創造佳績，最高紀錄保持者為Hello Kitty，當時換購量達5萬個。

除了推出集點活動，屈臣氏於5/31至6/2期間，在西門町6號出口前的廣場還設置一座快閃「屈臣氏LINE FRIENDS公車亭」。另自5/30至7/3，更在全台精選10家門市打造打卡熱點，讓喜愛拍照的消費者可以盡情打卡分享。

至於康是美則與SNOOPY再度攜手合作推出加價購活動，而且這次共推出12款商品，包含28吋行李箱、頭型抱枕、多用途收納箱、輕便手提袋、晴雨兩用傘、馬克杯等，購物滿388元即可加價購，其中行李箱更只有限量5000個。活動自即日起至7月9日開跑，每款皆為限量換購。

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關鍵字：屈臣氏,LINE FRIENDS,集點,熊大

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