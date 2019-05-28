小妹妹「超商有禮貌3步驟」喊：阿姨謝謝！店員一聽暖爆　結局卻笑歪網友

▲小妹妹超有禮貌，但這結局卻讓不少網友笑歪。（圖／示意圖，無關無本案／達志）

地方中心／綜合報導

小妹妹很有禮貌，但這也太尷尬啦！一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段在超商上班的經歷，一個媽媽帶著女兒去買早餐，而過程中媽媽也教導女兒要有禮貌的跟「阿姨說謝謝」，讓原PO覺得這名媽媽教得真好，但接著原PO又附上了一句內心OS：「但我是叔叔啦！」瞬間笑倒一片網友。

原PO表示，「以前我還長頭髮在便利商店上班時，遇到一個媽媽，帶著準備上學的女兒來買東西，媽媽叫女兒去拿早餐，之後小女孩就到櫃檯高舉著商品說：『阿姨結帳』，結完之後媽媽突然說了一句：『要說什麼啊？』然後小妹妹就對著我說：『阿姨謝謝～』，要離開的時候還不忘補了一句：『阿姨拜拜』，突然覺得這小孩好有禮貌，媽媽教得真好」。

原PO也表示，「平常上班都會遇到不少奧客，但還是有很多有禮貌的客人！」不過原PO話鋒一轉無奈表示，「只是妹妹！下次再來的時候啊！可以的話麻煩請叫我：『叔叔~』因為林北是男的！」。

原PO分享這段經歷後，瞬間笑翻不少網友，紛紛留言表示，「完全笑場啦！」、「最後一句太破壞氣氛了」、「笑死我」。

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