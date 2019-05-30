　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德臉書髮夾彎　網友眾怒：每篇都在情緒勒索、營造受害者感覺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴清德響應524全球氣候行動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德30日上午發文，強調要一起照亮黨，照亮台灣，但對照29日深夜的貼文，痛斥中執會的結果，感到強烈遺憾。他的態度在一夜之間180度大轉變，讓眾多網友訝異，搞得大家都錯亂了，還嘲諷「昨晚小編還在嗎？」

對照賴清德在短短10小時之內的發文，在29日深夜，他痛批中執會粗暴傷害民主，「被修改的不是辦法而是民主，被傷害的不是初選而是民進黨」；而讓眾多黨內人士不解的，是發文的最後一段，「民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表我的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾。」

黨內人士疑惑，採取共識決態度很明顯，就是不要進入表決，大家一翻兩瞪眼，泛英的跨派系24位中執委提案，如果以民主程序表決方式進行，絕對輾壓賴清德的方案；但是，今天就是為了要給賴清德表達意見的空間，也是民主決議中，「多數尊重少數」的精神表現。

黨內人士嘲諷，國中小的公民課本應該都有教，「少數服從多數」是最基本的民主素養，卻在發文中說遺憾「不敵多數」，因此對結果表達強烈不滿。

接著，相隔不到10小時，賴清德30日一早又在臉書發文，表示應該要照亮黨、一起照亮台灣，態度跟前一個晚上180度大轉變。這讓眾多網友在底下留言批評他態度搖擺不定。

有網友在底下留言指出，過去一下說不選，現在又說要選，昨晚罵得很大聲，但今天卻又說不批評；另有人說，「沒有一篇發文，不是在情緒勒索的」、「我只看到你整天在初選來初選去，昨天深夜發那種文，今天一早在來說不必批評黨，你到底想表達什麼？」

有網友說，「每天，只看到你在那無病呻吟，在那把自己講的莫名悲壯，可歌可泣，能不能活在真正的現實世界哩，這難道不就是你在當行政院長時失敗的原因嗎？」、「深夜罵黨，早上挺黨？搞的選民好錯亂啊！還有賴粉說棄英保柯？847們也說不惜拉下小英比消滅國民黨重要！？」、「你不要一直營造你是唯一受害者的感覺好嗎？是誰說支持，結果突襲參選的？」

也有網友建議，賴清德的小編發文態度應該要一致，「昨晚批評民進黨的初選一改再改，今天又說不要再批評黨，這會讓您的民進黨黨員感到錯亂」、「再者，網路上已有人找去過去黨內初選的辦法，每一次針對該次初選，都會有所調整，這已是慣例，並非特例。」 

 

ET快訊
星巴克買1送1來了！6月3、4日好友分享「4小時限定」快筆記
酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的
世界12強棒球賽組最強中華隊　洪一中出任總教練
勇警張景義開槍擊斃拒捕竊賊　最高法院打臉檢方判無罪定讞

關鍵字：賴清德,民進黨,總統,2020總統,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

12強教練團6月中組成　選訓委員不兼任

張花冠「路不平」慘摔傷臉　怪罪陳明文「一定是前前縣長的錯」

選舉無效官司沙盤推演？　柯文哲：時間沒到不要浪費時間

議員逼承諾做好做滿台北市長　柯文哲：越問我就越不回答

6/1韓國瑜凱道造勢　韓粉籲「湧15萬人」重現三山造勢韓流

沈智慧怒控何志偉襲胸　要求公開道歉否則隨時提告

賴清德臉書髮夾彎　網友眾怒：每篇都在情緒勒索、營造受害者感覺

轉彎了！北市府還清捷運救命錢　回頭找銀行借錢挨批「借高還低」

中美貿易戰不停　北越成電子業新基地！郭台銘：我12年前就佈局了

獎狀印愛情摩天輪挨轟「教壞囝仔大小」　教育局：要正向思考

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

12強教練團6月中組成　選訓委員不兼任

張花冠「路不平」慘摔傷臉　怪罪陳明文「一定是前前縣長的錯」

選舉無效官司沙盤推演？　柯文哲：時間沒到不要浪費時間

議員逼承諾做好做滿台北市長　柯文哲：越問我就越不回答

6/1韓國瑜凱道造勢　韓粉籲「湧15萬人」重現三山造勢韓流

沈智慧怒控何志偉襲胸　要求公開道歉否則隨時提告

賴清德臉書髮夾彎　網友眾怒：每篇都在情緒勒索、營造受害者感覺

轉彎了！北市府還清捷運救命錢　回頭找銀行借錢挨批「借高還低」

中美貿易戰不停　北越成電子業新基地！郭台銘：我12年前就佈局了

獎狀印愛情摩天輪挨轟「教壞囝仔大小」　教育局：要正向思考

會爆漿！晴光市場熱壓吐司小店　必吃香辣起司打拋豬、脆薯

楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩「IG留一句話」宣主權Man炸！

和美番雅溝佈滿臭油　紡織廠漏油最高罰600萬元

酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的法律

12強教練團6月中組成　選訓委員不兼任

張花冠「路不平」慘摔傷臉　怪罪陳明文「一定是前前縣長的錯」

選舉無效官司沙盤推演？　柯文哲：時間沒到不要浪費時間

星巴克買一送一來了！　6月3、4日好友分享「4小時限定」快筆記

暴龍闖總決賽收到迪羅臣的祝福　羅瑞讚雷納德「有趣的人」

海外資金匯回專法初審過關　關鍵條文皆保留

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

政治熱門新聞

深夜重批中執會傷民主　賴將親上..

蘇貞昌保障租屋族　「電費不得超..

吳子嘉透露最新民調：韓國瑜輸蔡..

黃光芹分析3件事嚇壞韓國瑜　有..

蘇啟誠輕生　idcc發文「爛到..

台北擬要跟進！超商、咖啡店騎樓..

高嘉瑜分析　韓聲量下跌因這3事..

韓國瑜談軍公教年改「應恢復承諾..

登山出事免國賠　張景森：再見了..

摩天輪登市長獎　他酸：獎狀上做..

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

扯到！榮化是土地抵押公文流浪市..

市長獎印摩天輪　教育局解析意象

賴清德早同意初選辦法！但24小..

更多熱門

相關新聞

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（30）日接受訪問時提到，選民最關心的是經濟議題，但現在的民調似乎都沒反映出這個部分，「再給我一點時間，我的民調一定會起來」，而談到國民黨沒有手機民調，他表示，「國民黨沒人理我」。

毀掉台灣民主價值的「優蔡條款 」

獎狀「愛情摩天輪」　高教育局回應

賴清德還原私下會晤蔡英文：跟她見面是基於尊重

狂被酸功德院...賴清德還原「功德說」真相

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面