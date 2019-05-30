賴清德臉書髮夾彎　網友眾怒：每篇都在情緒勒索、營造受害者感覺

▲前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德30日上午發文，強調要一起照亮黨，照亮台灣，但對照29日深夜的貼文，痛斥中執會的結果，感到強烈遺憾。他的態度在一夜之間180度大轉變，讓眾多網友訝異，搞得大家都錯亂了，還嘲諷「昨晚小編還在嗎？」

對照賴清德在短短10小時之內的發文，在29日深夜，他痛批中執會粗暴傷害民主，「被修改的不是辦法而是民主，被傷害的不是初選而是民進黨」；而讓眾多黨內人士不解的，是發文的最後一段，「民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表我的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾。」

黨內人士疑惑，採取共識決態度很明顯，就是不要進入表決，大家一翻兩瞪眼，泛英的跨派系24位中執委提案，如果以民主程序表決方式進行，絕對輾壓賴清德的方案；但是，今天就是為了要給賴清德表達意見的空間，也是民主決議中，「多數尊重少數」的精神表現。

黨內人士嘲諷，國中小的公民課本應該都有教，「少數服從多數」是最基本的民主素養，卻在發文中說遺憾「不敵多數」，因此對結果表達強烈不滿。

接著，相隔不到10小時，賴清德30日一早又在臉書發文，表示應該要照亮黨、一起照亮台灣，態度跟前一個晚上180度大轉變。這讓眾多網友在底下留言批評他態度搖擺不定。

有網友在底下留言指出，過去一下說不選，現在又說要選，昨晚罵得很大聲，但今天卻又說不批評；另有人說，「沒有一篇發文，不是在情緒勒索的」、「我只看到你整天在初選來初選去，昨天深夜發那種文，今天一早在來說不必批評黨，你到底想表達什麼？」

有網友說，「每天，只看到你在那無病呻吟，在那把自己講的莫名悲壯，可歌可泣，能不能活在真正的現實世界哩，這難道不就是你在當行政院長時失敗的原因嗎？」、「深夜罵黨，早上挺黨？搞的選民好錯亂啊！還有賴粉說棄英保柯？847們也說不惜拉下小英比消滅國民黨重要！？」、「你不要一直營造你是唯一受害者的感覺好嗎？是誰說支持，結果突襲參選的？」

也有網友建議，賴清德的小編發文態度應該要一致，「昨晚批評民進黨的初選一改再改，今天又說不要再批評黨，這會讓您的民進黨黨員感到錯亂」、「再者，網路上已有人找去過去黨內初選的辦法，每一次針對該次初選，都會有所調整，這已是慣例，並非特例。」