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柯文哲養名嘴團？子弟兵頻上節目　議員要求管束

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▲▼台北市市長柯文哲,台北市市政總質詢,台北市議員,秦慧珠,游淑慧,羅智強。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2020參選總統傳聞不斷，但至今始終不願正面回答意願。台北市議員游淑慧30日總質詢時，質疑柯文哲在養「名嘴團」讓旗下子弟兵不斷上節目，談的內容未必與市政有關，一邊領市府薪水、一邊領通告費，甚至有人去了33次，通告費高達10萬，要求柯文哲應該管束一下。對此柯文哲僅表示，會依法行政。

游淑慧表示，統計了一下，從去年1月到現在，柯市府旗下子弟兵共上了110次節目，其中某位親信顧問就去了33次，累計下來年領應該超過10萬；另外有位衛生局同仁上了29次，但該員沒有領通告費，因為是針對職務去發表看法。

游淑慧質疑，所有領通告費的都是柯文哲的子弟兵，「你安插在各局處的子弟兵都在上通告，一手領市府薪水、一手領通告費」，但依法公務員不能另外領薪水，質疑為什麼只有柯文哲的子弟兵敢一邊領薪水、一邊領通告費，甚至33次累計下來大概10萬，「只有你的子弟兵有這樣的特權？」

「我希望你回去管束一下。」游淑慧說，接受他們請假上通告，我同意他們也會有辯護的必要，「可以請假可以上通告，公務員請假也不扣薪，再領通告費就超過了。」

▲▼台北市市長柯文哲,台北市市政總質詢,台北市議員,秦慧珠,游淑慧,羅智強。（圖／記者徐斌慎攝）

對與此事，過去也有不少議員質疑，但根據銓敘部回函給市府的文，不定期指派所屬公務員參加電視節目，闡述施政理念及進行政令宣導，故有公務員於公餘時間或上班時間請假前往電視台錄影，並未支薪，惟有支領通告費之情形，「以公務員奉派參加電視節目，如經貴府認屬執行其本職業務之一部分，既屬執行本職業務，自與服務法第14條兼職規定無涉。」

銓敘部進一步指出，相關規定中的「不得支薪」部分，當係指不得支領具週期性質、經常性性質（如以週薪、月薪等核計方式給與）之金錢給付。以服務法係就公務員行為及義務之態樣與分際，作原則性規範，至公務員有無違反該法相關規定，因涉及具體事實認定，歷來係由權責機關本於權責依法審認之。
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,游淑慧

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