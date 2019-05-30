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台南市國小學童潔牙觀摩活動　關懷兒童牙齒健康

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▲台南市牙醫師公會在新營區新民國小，舉辦2019年台南市國小學童潔牙觀摩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市牙醫師公會在新營區新民國小，舉辦2019年台南市國小學童潔牙觀摩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市幅員廣大，台南市牙醫師公會與台南市政府關心學童的口腔衛生保健，5月30日上午在新營區新民國小禮堂，舉辦2019年台南市國小學童潔牙觀摩活動， 藉由這項活動，推廣全市國小強化口腔衛生保健，落實學童口腔照護，從小護好牙、終生受益良多。

▲台南市牙醫師公會在新營區新民國小，舉辦2019年台南市國小學童潔牙觀摩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）
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今年在教育局與市議員協助指導下，有35所國小400多位師生及校護參與活動，也是今年度南台灣最盛大的潔牙觀摩。今年增加了乙組的規劃，讓偏鄉小校能夠減少參加學童數量的壓力，獎項部分甲組24隊取優等3名；乙組11隊取優等2名；個人獎項在刷牙、牙線、口腔檢查組第1名取1位、第2名2位、第3名3位，增加獎項鼓勵學童的投入參與，另外也增設學校參賽海報組甲乙組各1名優等。

▲台南市牙醫師公會在新營區新民國小，舉辦2019年台南市國小學童潔牙觀摩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場活動是由中華民國牙醫師公會全國聯合會主辦，台南市牙醫師公會、台南市教育局一起承辦。共出動約60多名工作人員（包括30名牙醫師），並由衞生局丶新民國小協辦。

潔牙觀摩內容有：國小口腔衞教海報觀摩、學童的口腔衛生常識測驗、潔牙技巧及口腔衛生檢查3項，其中潔牙方式採用貝氏刷牙法並使用牙線，而在潔牙技巧之後，以牙菌斑指數來評量口腔衛生潔淨程度。本次活動的前2名甲組特優隊伍，新進國小丶東光國小，以及乙組特優新生國小，將獲得推薦代表台南市參加9月27日在桃園市舉辦的全國潔牙比賽。▲台南市牙醫師公會在新營區新民國小，舉辦2019年台南市國小學童潔牙觀摩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市牙醫師公會理事長張焱焯醫師表示，國小是由乳牙換成恆牙齒列的重要階段，也是學習能力最強的時候，讓學童學會正確的口腔保健觀念及正確的潔牙方法，是學童可以帶得走的能力，若能全市國小動起來降低齲齒率、減少日後牙周病乃是一大功德。公會很多會員醫師都很樂意進入校園推動口腔衛教，希望能將口腔保健潔牙觀念推廣到所有學校。

▲台南市牙醫師公會在新營區新民國小，舉辦2019年台南市國小學童潔牙觀摩活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市牙醫師公會口衞主委吳成哲表示，潔牙觀摩恢復舉辦已經4年，近年在社會上接觸到一些成人還會提及兒時是國小潔牙隊的回憶，可見得這項活動確實能深植國民口腔照護的觀念，期望之後能固定在每年5月份，也是五四牙醫師節的月份進行這項饒富意義的國小學童潔牙觀摩，進而讓各國小口腔保健教育以及實作成為常態，讓將來的社會大眾「從齒更幸福」。

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關鍵字：學童,潔牙,牙齒,健康

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