每日限量！這款土司背後不為人知的秘密

▲早餐開啟一天能量的來源！(圖／情境圖僅供參考)

圖、文／晨光吐司提供

早餐不僅是重要的一餐，還是開啟一天能量的來源！但想要擁有滿滿活力，早餐內容一定要吃得豐富，漢堡、油條、蛋餅、飯糰、蘿蔔糕，不少上班族在大快朵頤後可思考快速便利的選擇。

▲早餐內容一定要吃得豐富。(圖／情境圖僅供參考)

莓果核桃類，體積小營養價值高

衛福部對國人的飲食指南中建議到，每人每日的營養比例以蛋白質10-20%、脂質20-30%、醣類（碳水化合物）50-60%為佳。但快速的生活步調與飲食習慣，現代人有眾多早餐可以選擇，與其吃太飽頭腦昏沈，不如吃對食物減輕身體負擔！衛生福利部食品藥物管理署的資料中表示每100克的核果就含有15克蛋白質含量、每100公克的葡萄乾就含有19.8克葡萄糖含量，而以上兩項食物只要適量的食用都是對身體有益處的。





▲核桃、蔓越莓及葡萄乾因擁有高營養價值，受許多養生達人的喜愛。(情境圖僅供參考)

吃對早餐，也有其他選擇

堅果核桃及莓果酸酸的口感，不見得人人都喜歡，但若想要吃得營養、健康口感佳的話，不妨試試晨光土司含有蜜漬核桃、蔓越莓及葡萄乾的「晨光莓果核桃土司」；讓您在增添風味口感上多了一種選擇，晨光土司將核桃以低溫烘烤方式蜜漬上香甜蜂蜜，清淡不黏膩的甜味中還保有堅果烘烤後的香氣，加上葡萄乾與蔓越莓果乾的酸甜滋味，吃了美味也吃進了營養。

晨光土司為了提高土司整體的品質，製作過程中運用3道壓延技術，擀出土司的麵糰氣泡，讓口感細緻綿密，更引進了日本石板烤爐，透過爐內石板產生的遠紅外線提升熱穿透力，讓土司邊皮薄，口感Ｑ彈柔軟，晨光莓果核桃土司豐富的層次口感，輕鬆滿足一天早餐需求與活力的開始！



▲晨光莓果核桃土司。(圖示僅供參考)

每日一晨光，充滿美味好活力



別因為忙碌的早晨忽略了早餐的重要！讓您能夠快速、便利買對早餐，不如到全台7-11購買充滿美味的「晨光莓果核桃土司」，不過因為製作費時也費工，每天限量供應，想一嚐「晨光莓果核桃土司」美味的人手腳可要快！

▲現在到全台7-11就能買到晨光莓果核桃土司。(情境圖僅供參考)