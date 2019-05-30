端午節前國際豬肉價格持續飆漲　農委會：國內價格算穩定

▲國際豬肉價格不斷往上漲。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

端午節將到，國際上豬肉價格受非洲豬瘟疫情不停飆漲。農委會今（30日）表示，國內供應情形相較國外屬於平穩，價格目前每公斤80.2元，和去年同期78.5元，只約差2元。若真的有供應不足情況，會協調台糖公司增加供應，因此肉源基本上沒問題。

農委會副主委黃金城說明，國內毛豬狀況，今年5月供應約59.7萬頭，較去年同期增加9千頭，每天平均供應量約2.2萬頭，跟過去5年量算是非常一致。除此，每天上屠宰場的豬隻，重量維持在每頭124至125公斤左右，也算很穩定，不像過去有未達體重或過重才供應。

請繼續往下閱讀...

黃金城表示，以上狀況代表市場上是非常穩定、合理，端午節前一星期也會增加供應，預計比平日增加到11.8%，約2.4萬頭，萬一不夠，會協調台糖公司增加供應，因此肉源基本上沒有問題。

▲農委會副主委黃金城說，和國外價格相比，台灣豬肉價格算平穩。（圖／記者許展溢攝）

零售價部分，黃金城說，到昨（29日）80.2元，和去年同期78.5元， 約差2元，不算多， 台灣進口量來看，今年1月到4月總重量，也和去年差不多，所以和台灣價格相比算平穩。

另外，黃金城提到，大陸因疫情，目前缺肉缺很大，預計下半年會更明顯，價格從今年2月12元人民幣，4月漲到15元人民幣。黃金城說，今年1到3月，加拿大出口到大陸豬肉47%，美國270%，歐洲如丹麥和德國等國也是有出口到大陸，多個國家出口到大陸的豬肉量，比去年大增。

只是國內供應的豬肉約9成，只有1成是向國際採購，是否影響之後進口價格？黃金城指出， 國際價格確實是持續往上漲，台灣加工業者有可能最後回過頭採購台灣豬，因此有可能會影響。但端午節前一星期價位跟去年前年比，事實上沒有劇烈波動，相關數據6月底前會出爐，到時就能知道有沒有缺。