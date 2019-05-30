非洲豬瘟國際疫情仍嚴重！專家揭「肉品驗出病毒」詭異情況

▲農委會強調，目前非洲豬瘟疫情在國外仍相當嚴峻。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

農委會今（30日）指出，非洲豬瘟疫情在國際上還是非常嚴重，根據世界動物衛生組織（OIE）最新資訊顯示，在歐洲、非洲數國及亞洲4國，包括大陸、蒙古、越南和柬埔寨，都持續在發生。農委會副主委黃金城表示，詭異的是，目前旅客從大陸帶入境的肉品驗出病毒仍維持高檔。

黃金城說明，目前疫情較特殊的是越南，從首例爆發到現在，已有44省2782案例，非常快速在越南境內擴散。大陸部分，前一陣子連海南島、香港都淪陷，國際上評論，也都指出大陸疫情是非常嚴峻。

請繼續往下閱讀...

黃金城認為，詭異的地方是，台灣各機場、港口棄置箱內，旅客從大陸入境帶回丟棄的肉品，被驗出有非洲豬瘟病毒例子，百分比還是維持在高檔，100件中就有7點多件，這也反映出，被感染的豬隻都被拿去做加工，變成食用肉品，代表大陸完全沒有做到撲殺銷毀的動作。

▲農委會副主委黃金城認為，大陸疫情仍沒有趨緩。（圖／記者許展溢攝）

廚餘養豬廠轉型部分，黃金城說，目前全國已取得廚餘再利用檢核743場、配合轉用飼料1058場，申請退場補助計134場 ，但還有33場要加強稽查與輔導，其中有12場未表態，已要求各縣市政府強化處理。

為防萬一台灣有非洲豬瘟疫情，黃金城指出，預計6月底前所有運豬車量都會裝設GPS ，以利到時能追蹤進出情況。目前已有930量完成裝設。至於近來仍有部份網路平台仍有出現販賣大陸肉品，黃金城強調，防檢局有一組人馬會隨時監控。5月8日已將相關法規送行政院審查通過，待之後送立院修正，只要違反規定者將裁罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

另外，黃金城透露，7、9月在東京和亞太地區各有一場非洲豬瘟防疫、技術會議，由於台灣是OIE會員國，以上兩場預計都會被邀請。