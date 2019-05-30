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租屋新制6月上路　蘇貞昌保障租屋族「電費不得超收」

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▲▼租屋新制6月上路，蘇貞昌透過官方LINE宣布。（圖／翻攝蘇貞昌官方LINE）

▲租屋新制6月上路，蘇貞昌透過官方LINE宣布。（圖／翻攝蘇貞昌官方LINE）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌30日一早透過官方Line帳號宣布，6月1日租屋新制上路，要讓租屋族們安心租屋不怕遇上惡房東，其中還規定「電費不得超收」，幫大家顧荷包。

6月1日租屋新制上路，其中有三項重要規定，第一，「押金不得超過2個月」，第二，「房東不得禁止租戶遷入戶籍」，第三，「電費不得超過台電夏季電費」，若有違規者，最高罰30萬元。蘇貞昌請大家告訴所有租屋族這則好消息，讓大家出外打拚更安心。

內政部於今年2月公告「住宅包租契約應約定及不得約定事項」及「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」。對於租賃雙方共同的權利義務，包括押金上限、提前終止租約、使用租賃住宅之限制、修繕、室內裝修、租賃雙方之義務及責任、租賃住宅返還及遺留物處理等均有規範。

為防範包租業利用契約條款限制或剝奪房客應有的權益，故訂有不得記載事項，包括不得約定房客不得申報租賃費用支出、遷入戶籍、稅賦增加之負擔及稅費轉嫁等。違反者，除契約條款無效外，得依消保法規定，最高還可處新臺幣30萬元罰鍰，若在合約期間擅自切斷房客水電，將涉及刑法強制罪。

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關鍵字：蘇貞昌,行政院,租屋

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