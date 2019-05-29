李進勇案水球戰中通過！蘇貞昌：不必因過去黨籍否定一個人歷練

記者蔣婕妤／台北報導

立法院會28日中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案在兩黨立委水球激戰中宣布通過。行政院長蘇貞昌29日受訪時回應外界爭議，他強調，李進勇資歷豐富，「不必用過去有黨籍來否定一個人一生歷練跟行事風格」。

李進勇過去是民進黨籍，行政不中立問題引發爭議，蘇貞昌表示，對於去年九合一投票要排隊兩三個小時，以及投票截止還在繼續投票狀況，讓人民怨聲載道，政府也深深引以為戒，他之所以提名李進勇，是因其法官出生，任期內受到好評，也擔任過內政部次長、法務部次長，對法律相關相當清楚。

蘇貞昌進一步指出，李進勇還選過立委跟市長，非常有實務經驗，要請他來改革去年毛病，不願再一次重現，「他再獲我提名之後，立刻註銷民進黨籍，不必用過去有黨籍來否定一個人一生歷練跟行事風格，昨天立法院已多數投票通過，我請大家看李主委未來的表現，給中選會加油，希望能讓國人滿意」。

至於鴻海董事長郭台銘批評李進勇人事案是為了讓蔡英文連任，蘇貞昌說，他認識郭台銘很久，過去他在企業上的努力讓人肯定，這次選總統，有些發言也許是幕僚給他的意見，其實應該要冷靜地評論會比較好，他也歡迎郭台銘像其他台商一樣積極投資台灣，會比幕僚提供不當資訊、噴口水好。

行政院發言人Kolas Yotaka 說明，李進勇為台北大學法律學系學士、台大法律學碩士。曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長，擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務，行政歷練完整，相信能帶領中選會以獨立、超然、專業的立場做好選務工作，推動選務改革。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）