Uber司機火大了！狠嗆103-1若硬上路　今起「突擊式包圍」各府院

▲自救會成員與警方發生激烈肢體衝突。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部昨日宣布《汽車運輸業管理規則》第103條之一（俗稱Uber條款）10月開始執法。網路平台代僱駕駛自救會今（28）日14時召集近40人至行政院門口抗議，用生雞蛋狂砸交通部長林佳龍、次長王國材人形看板，一度與警方發生激烈肢體衝突，場面火爆失控。

針對警方架離司機，網路平台代僱駕駛自救會表示，近百位司機在行政院前抗議的同時，警察動用大量的警力，以暴力對待抗議的司機夥伴，對於警察違法執勤感到非常遺憾，並嚴厲譴責。救會發言人李威爾表示，代僱駕駛們僅是想要發洩對政府的不滿，卻在行政院前遭到警察逮補，警方獨斷的暴行行為這部分，自救會已經委請律師，不排除對警方提出告訴。

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代僱駕駛自救會在行政院前怒吼「交通部詐騙集團」、「王國財騙子」、「修法諮詢全是假」、「蘇貞昌站出來」、「林佳龍下台」、「我們要科技平台」。李威爾表示，王國材次長是騙子次長，背棄對所有基層司機的承諾，人沒有錢是窮，人無信就是賤。

▲▼自救會成員朝林佳龍、王國材的照片怒砸雞蛋。

李威爾還說，王國材4月26日接受訪問時說，諮詢完後會有交通部程序，需要2個月時間，現在6月26日還沒到，「次長在急什麼？是承諾了計程車業者要解決法條嗎？」沒有取得共識下，罔顧少數人的利益，次長已經淪為計程車打手，應該要下台，現在已經不會再相信交通部。

李威爾表示，今天送陳情書進行政院，要交通部好好處理，如果交通部在未取得共識前還是要一昧執行，就會從今天開始突擊式包圍行政院、立法院、交通部、總統府。自救會總召李明達也說，交通部先前透過媒體公告，「司機都是我們的心頭肉」，覺得非常噁心，司機無所適從，次長建議司機轉到多元計程車，但這個多元計程車是死路一條，要求立刻召開透明公開的公聽會。

自救會召集約30名司機到行政院門口抗議，還有許多司機自發性在附近繞行，先是在門口高喊口號集表達訴求，後續突然有一輛小客車停在附近，一名男子抱著一箱雞蛋衝進抗議司機前面，司機們突然暴衝，狂拿雞蛋怒砸林佳龍、王國材的人形看板，還往行政院入口推擠，與警方發生激烈肢體衝突。

場面越來越火爆，還有一名司機被架離，也有司機被戳胸口戳到吐，其他自救會成員情緒也跟著高漲起來，不斷高喊「警察打人」，交通環境資源處副處長吳政昌也出來回應，據了解，該名司機會從後門被放出來。李威爾說，他們只是拿雞蛋，不是拿手榴彈，警察為什麼可以把人架走。

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