承認華為禁令！　IEEE最新聲明：遵守美國法律保護全體會員

▲IEEE承認限制華為員工參與論文審稿及評議。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

昨日有爆料稱，電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）發送內部郵件，禁止華為員工擔任審稿人或編輯。IEEE30日在中文官網發佈一份中英文聲明承認爆料屬實，「美國政府的法規限制了，華為公司及其員工參與IEEE一些通常不向公眾開放的活動，包括一部分的出版物的同行評議和編輯過程，而IEEE需要合規。」截至目前，已有來自北京大學、北京清華大學等大陸高校的會員提出抗議。

IEEE表示，「作為一個在美國紐約註冊的非政治性，非營利組織，IEEE必須遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務，遵守這些法規能保護IEEE及其志願者與全體會員。」

IEEE同時強調，所有IEEE會員，包括華為員工，都可以繼續正常保持IEEE個人及企業會員資格，並行使投票權；正常訂閱、訪問IEEE的數字圖書館並閱讀IEEE其他出版資料及文獻；正常提交技術論文並正常進入發表審核流程；正常參加並出席IEEE贊助的學術會議及活動，並可以贊助或接受IEEE的獎項。與華為有關的會員還可以正常參加商務、後勤和其他會議，包括參與學術大會的策劃。

IEEE指出，「華為及其員工可以繼續成為IEEE標準協會的成員，包括正常獲得或行使會員的投票權；正常參加IEEE標準制定會議，提交新的標準提案，參與標準技術提案的公開討論。」

據《中國青年報》報導，在IEEE網站上有，分別於5月22日、24日發佈，IEEE關於會員和志願者涉及實體名單的聲明及「常見問題」。IEEE在第12個「常見問題」中解釋，被列入「實體名單」機構的雇員可以擔任IEEE旗下期刊的主編、編委、審稿人等角色，但必須將接收論文投稿事項轉交給與「實體名單」所列機構無關的志願者；「實體名單」所列機構的雇員「可能無法」在論文被IEEE接收之前參與論文的同行評議工作。

IEEE成立於1963年，總部設立於美國紐約，是世界上最大的技術專業人員協會，在全球150多個國家擁有超過42.3萬名會員。IEEE制定了全世界電子和電機還有計算機科學領域30%的文獻，另外它還制定了超過900個現行工業標準。