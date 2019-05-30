　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

承認華為禁令！　IEEE最新聲明：遵守美國法律保護全體會員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國華為，華為，華為技術有限公司，Huawei。（圖／路透社）

▲IEEE承認限制華為員工參與論文審稿及評議。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

昨日有爆料稱，電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）發送內部郵件，禁止華為員工擔任審稿人或編輯。IEEE30日在中文官網發佈一份中英文聲明承認爆料屬實，「美國政府的法規限制了，華為公司及其員工參與IEEE一些通常不向公眾開放的活動，包括一部分的出版物的同行評議和編輯過程，而IEEE需要合規。」截至目前，已有來自北京大學、北京清華大學等大陸高校的會員提出抗議。

IEEE表示，「作為一個在美國紐約註冊的非政治性，非營利組織，IEEE必須遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務，遵守這些法規能保護IEEE及其志願者與全體會員。」

IEEE同時強調，所有IEEE會員，包括華為員工，都可以繼續正常保持IEEE個人及企業會員資格，並行使投票權；正常訂閱、訪問IEEE的數字圖書館並閱讀IEEE其他出版資料及文獻；正常提交技術論文並正常進入發表審核流程；正常參加並出席IEEE贊助的學術會議及活動，並可以贊助或接受IEEE的獎項。與華為有關的會員還可以正常參加商務、後勤和其他會議，包括參與學術大會的策劃。

IEEE指出，「華為及其員工可以繼續成為IEEE標準協會的成員，包括正常獲得或行使會員的投票權；正常參加IEEE標準制定會議，提交新的標準提案，參與標準技術提案的公開討論。」

據《中國青年報》報導，在IEEE網站上有，分別於5月22日、24日發佈，IEEE關於會員和志願者涉及實體名單的聲明及「常見問題」。IEEE在第12個「常見問題」中解釋，被列入「實體名單」機構的雇員可以擔任IEEE旗下期刊的主編、編委、審稿人等角色，但必須將接收論文投稿事項轉交給與「實體名單」所列機構無關的志願者；「實體名單」所列機構的雇員「可能無法」在論文被IEEE接收之前參與論文的同行評議工作。

IEEE成立於1963年，總部設立於美國紐約，是世界上最大的技術專業人員協會，在全球150多個國家擁有超過42.3萬名會員。IEEE制定了全世界電子和電機還有計算機科學領域30%的文獻，另外它還制定了超過900個現行工業標準。

　

ET快訊
星巴克買1送1來了！6月3、4日好友分享「4小時限定」快筆記
酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的
世界12強棒球賽組最強中華隊　洪一中出任總教練
勇警張景義開槍擊斃拒捕竊賊　最高法院打臉檢方判無罪定讞

關鍵字：IEEE,華為,中美貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海對性侵犯進行職業限制　北京師大教授：應全國推廣

稀土開採量占世界71％　紐時：中主導加工關鍵　美很難趕上

承認華為禁令！　IEEE最新聲明：遵守美國法律保護全體會員

福建融台新政　台人當市政顧問「還可列席省人大、政協會議」

影／火藥味消停「完全可能做朋友」！劉欣：想帶雷根到中國山區看看

影／「演講學霸」劉欣能說5國語言！靠背課文、看電影累積超狂外語實力

稀土牌是否出手？CNBC：中國對美科技業造成威脅

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司機！　他轉數圈「右手高舉→沉默拖行」亡

中美女主播style大不同！劉欣戴翡翠「水藍風」上陣：開場白沒特別準備

影／中美女主播激辯　牛彈琴：「三個細節」看出誰是贏家！

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

上海對性侵犯進行職業限制　北京師大教授：應全國推廣

稀土開採量占世界71％　紐時：中主導加工關鍵　美很難趕上

承認華為禁令！　IEEE最新聲明：遵守美國法律保護全體會員

福建融台新政　台人當市政顧問「還可列席省人大、政協會議」

影／火藥味消停「完全可能做朋友」！劉欣：想帶雷根到中國山區看看

影／「演講學霸」劉欣能說5國語言！靠背課文、看電影累積超狂外語實力

稀土牌是否出手？CNBC：中國對美科技業造成威脅

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司機！　他轉數圈「右手高舉→沉默拖行」亡

中美女主播style大不同！劉欣戴翡翠「水藍風」上陣：開場白沒特別準備

影／中美女主播激辯　牛彈琴：「三個細節」看出誰是贏家！

「我的秘密叫做暗戀！」　校園愛情3部曲最終篇..《橘生淮南》首播日曝光

館長嗆「叫3天爸爸給10萬元」　鄭聚然加碼：捐60萬就叫一聲爸

KTV酒後鬧事被「掃地出門」很掉漆　男常客持鐮刀揮砍2人

會爆漿！晴光市場熱壓吐司小店　必吃香辣起司打拋豬、脆薯

楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩「IG留一句話」宣主權Man炸！

和美番雅溝佈滿臭油　紡織廠漏油最高罰600萬元

酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的法律

12強教練團6月中組成　選訓委員不兼任

張花冠「路不平」慘摔傷臉　怪罪陳明文「一定是前前縣長的錯」

選舉無效官司沙盤推演？　柯文哲：時間沒到不要浪費時間

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

大陸熱門新聞

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司..

氣老婆離家！3歲童遭狠父吊空中..

童數學算錯被罵哭報警　一算....

床的世界、和成研發長照產品登陸

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回..

「敬業老師」下狠手　5歲妹耳縫..

中美女主播激辯　「三個細節」看..

赴陸遭限？　郁慕明：不合理會反..

主播style大不同　劉欣水藍..

劉欣：想帶雷根到中國山區看看

黑龍江漁民捕獲「活化石」達氏鰉

傳說對決歐美受挫　日活量僅10..

2020台灣最後一次選舉 國台..

2名大陸富豪將捐一半財產

更多熱門

相關新聞

華為跛腳供應鏈大受衝擊　謝金河：印證雞蛋別放同個籃子裡

近期華為可說是舉步維艱，發展處處受限。財信傳媒董事長謝金河今（30）日就在臉書以「一半的雞蛋放在華為的籃子裡」為題發文進行分析指出，華為的重創已經嚴重影響該公司的供應鏈，也印證了別將雞蛋放在同一個籃子裡的道理。

一半的鷄蛋放在華為的籃子裡

主播辯論戰「演講學霸」劉欣學外語靠這些

談了啥？女主播激辯報導僅4句話

華為再被甩！軟銀5G夥伴選了諾基亞、愛立信

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面