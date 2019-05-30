　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

稀土開採量占世界71％　紐時：中主導加工關鍵　美很難趕上

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲習近平考察稀土業。（圖／翻攝自新華網）

▲習近平日前前往江西考察稀土業。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

美國地質調查局數據顯示，中國佔了2018年全球稀土開採量的71％，比排名第2的美國、澳大利亞多出3倍以上。對此，《紐約時報》指出，在稀土問題上，中國主導了製造過程中的一個關鍵步驟「將氧化物轉化成金屬」，且存在大量的低成本產能，以美國為首的集團很難趕上。

《紐約時報》報導，中國曾因領土爭執，對日本採取稀土上的行動，顯現出對全球供應鏈的部分關鍵控制能力；不過，這次想要再進行稀土戰，可能會導致中國損害「製造工廠」的名聲，甚至導致貿易夥伴受到連帶傷害。

報導稱，稀土在世界的含量其實不少，但從礦石中提煉稀土金屬是個「昂貴且高汙染」的行為；而中國是世界上少數願意容忍該行業的國家之一，「雖然美國、澳洲，甚至是其他國家都在開採稀土礦，但只有中國主導著提煉、轉化的行業。」

這些被提煉出的成品將用來製造iPhone、導彈等各種產品，甚至可以用來當作原油提煉的催化劑。不過，中國所遇上的難題在於「是否中斷關鍵零件出口」，因為此舉將危及其在全球共應鏈中的核心地位，「在川普政府看來，這是說服全球企業把製造業遷出中國、轉移到美國或盟國的最佳情況。」

▼2018年，中國佔全球稀土開採量的71％。（圖／CFP）

▲▼某稀土礦開發現場。（圖／CFP）

報導提及，除了上述困難外，中國的出口禁令實施還會出現其他弊端。美國煉油廠所需要的17中稀土元素中，最容易取得的「鑭」可作為提煉原油的催化劑，但這項材料在美國、澳洲也有大量生產。

為了尋求自給自足，芝加哥對沖基金JHL資本集團2017年7月買下了曾在2015年破產的門廷帕斯礦。JHL股東詹姆斯（James H. Litinsky）說明，公司持有該礦場近65％的股份；紐約的QVT金融則持有約25％上下的股份，其餘的股份則是由中國的盛和資源控股公司所持有

詹姆斯提到，他計畫在明年重啟門廷帕斯的化學分離設備，以此生產稀土的氧化物，讓這些半成品不必再送到國外加工，「這是長達數十年的全球經濟轉型的開端」，「全球經濟往後將分成以美國為首的集團與以中國為首的集團。」

雖然門廷帕斯礦場重新啟用，但《紐約時報》指出，中國在「將氧化物轉化為金屬」的製造階段上，佔據了全球的主導地位，而且還存在著大量的低成本產能，讓多數國家的企業不敢對相關產業進行投資。

▼ 門廷帕斯礦2015年因無法與中國稀土產業競爭而破產。示意圖，非門廷帕斯礦。（圖／CFP）

▲▼ 礦,礦場,稀土。（圖／cfp）

ET快訊
星巴克買1送1來了！6月3、4日好友分享「4小時限定」快筆記
酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的
世界12強棒球賽組最強中華隊　洪一中出任總教練
勇警張景義開槍擊斃拒捕竊賊　最高法院打臉檢方判無罪定讞

關鍵字：稀土,美中貿易戰,美中貿易摩擦,習近平,國家發改委,紐約時報,James H. Litinsky,JHL,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海對性侵犯進行職業限制　北京師大教授：應全國推廣

稀土開採量占世界71％　紐時：中主導加工關鍵　美很難趕上

承認華為禁令！　IEEE最新聲明：遵守美國法律保護全體會員

福建融台新政　台人當市政顧問「還可列席省人大、政協會議」

影／火藥味消停「完全可能做朋友」！劉欣：想帶雷根到中國山區看看

影／「演講學霸」劉欣能說5國語言！靠背課文、看電影累積超狂外語實力

稀土牌是否出手？CNBC：中國對美科技業造成威脅

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司機！　他轉數圈「右手高舉→沉默拖行」亡

中美女主播style大不同！劉欣戴翡翠「水藍風」上陣：開場白沒特別準備

影／中美女主播激辯　牛彈琴：「三個細節」看出誰是贏家！

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

上海對性侵犯進行職業限制　北京師大教授：應全國推廣

稀土開採量占世界71％　紐時：中主導加工關鍵　美很難趕上

承認華為禁令！　IEEE最新聲明：遵守美國法律保護全體會員

福建融台新政　台人當市政顧問「還可列席省人大、政協會議」

影／火藥味消停「完全可能做朋友」！劉欣：想帶雷根到中國山區看看

影／「演講學霸」劉欣能說5國語言！靠背課文、看電影累積超狂外語實力

稀土牌是否出手？CNBC：中國對美科技業造成威脅

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司機！　他轉數圈「右手高舉→沉默拖行」亡

中美女主播style大不同！劉欣戴翡翠「水藍風」上陣：開場白沒特別準備

影／中美女主播激辯　牛彈琴：「三個細節」看出誰是贏家！

「我的秘密叫做暗戀！」　校園愛情3部曲最終篇..《橘生淮南》首播日曝光

館長嗆「叫3天爸爸給10萬元」　鄭聚然加碼：捐60萬就叫一聲爸

會爆漿！晴光市場熱壓吐司小店　必吃香辣起司打拋豬、脆薯

楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩「IG留一句話」宣主權Man炸！

和美番雅溝佈滿臭油　紡織廠漏油最高罰600萬元

酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的法律

12強教練團6月中組成　選訓委員不兼任

張花冠「路不平」慘摔傷臉　怪罪陳明文「一定是前前縣長的錯」

選舉無效官司沙盤推演？　柯文哲：時間沒到不要浪費時間

星巴克買一送一來了！　6月3、4日好友分享「4小時限定」快筆記

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

大陸熱門新聞

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司..

氣老婆離家！3歲童遭狠父吊空中..

童數學算錯被罵哭報警　一算....

床的世界、和成研發長照產品登陸

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回..

「敬業老師」下狠手　5歲妹耳縫..

中美女主播激辯　「三個細節」看..

赴陸遭限？　郁慕明：不合理會反..

主播style大不同　劉欣水藍..

劉欣：想帶雷根到中國山區看看

黑龍江漁民捕獲「活化石」達氏鰉

傳說對決歐美受挫　日活量僅10..

2020台灣最後一次選舉 國台..

2名大陸富豪將捐一半財產

更多熱門

相關新聞

美國聯合各國抵制華為是「八國聯軍」？八國聯軍始末話從頭

中國網路上也曾出現自認華為「技術太強」可打慘美國的義和團言論；陰謀論則稱習近平統治正當性的內部鬥爭引爆美中貿易衝突，若這種說法為真，倒是還跟八國聯軍有點可比擬之處。

5G、稀土概念股成多頭軍隊　台股與美股脫鉤終場大漲81點收10,382點

黑熊想上車　「車門拔河」嚇壞女司機

「女主播激辯」成「你問我答」

主播辯論戰「演講學霸」劉欣學外語靠這些

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面