稀土開採量占世界71％　紐時：中主導加工關鍵　美很難趕上

▲習近平日前前往江西考察稀土業。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

美國地質調查局數據顯示，中國佔了2018年全球稀土開採量的71％，比排名第2的美國、澳大利亞多出3倍以上。對此，《紐約時報》指出，在稀土問題上，中國主導了製造過程中的一個關鍵步驟「將氧化物轉化成金屬」，且存在大量的低成本產能，以美國為首的集團很難趕上。

《紐約時報》報導，中國曾因領土爭執，對日本採取稀土上的行動，顯現出對全球供應鏈的部分關鍵控制能力；不過，這次想要再進行稀土戰，可能會導致中國損害「製造工廠」的名聲，甚至導致貿易夥伴受到連帶傷害。

報導稱，稀土在世界的含量其實不少，但從礦石中提煉稀土金屬是個「昂貴且高汙染」的行為；而中國是世界上少數願意容忍該行業的國家之一，「雖然美國、澳洲，甚至是其他國家都在開採稀土礦，但只有中國主導著提煉、轉化的行業。」

這些被提煉出的成品將用來製造iPhone、導彈等各種產品，甚至可以用來當作原油提煉的催化劑。不過，中國所遇上的難題在於「是否中斷關鍵零件出口」，因為此舉將危及其在全球共應鏈中的核心地位，「在川普政府看來，這是說服全球企業把製造業遷出中國、轉移到美國或盟國的最佳情況。」

▼2018年，中國佔全球稀土開採量的71％。（圖／CFP）

報導提及，除了上述困難外，中國的出口禁令實施還會出現其他弊端。美國煉油廠所需要的17中稀土元素中，最容易取得的「鑭」可作為提煉原油的催化劑，但這項材料在美國、澳洲也有大量生產。

為了尋求自給自足，芝加哥對沖基金JHL資本集團2017年7月買下了曾在2015年破產的門廷帕斯礦。JHL股東詹姆斯（James H. Litinsky）說明，公司持有該礦場近65％的股份；紐約的QVT金融則持有約25％上下的股份，其餘的股份則是由中國的盛和資源控股公司所持有。

詹姆斯提到，他計畫在明年重啟門廷帕斯的化學分離設備，以此生產稀土的氧化物，讓這些半成品不必再送到國外加工，「這是長達數十年的全球經濟轉型的開端」，「全球經濟往後將分成以美國為首的集團與以中國為首的集團。」

雖然門廷帕斯礦場重新啟用，但《紐約時報》指出，中國在「將氧化物轉化為金屬」的製造階段上，佔據了全球的主導地位，而且還存在著大量的低成本產能，讓多數國家的企業不敢對相關產業進行投資。

▼ 門廷帕斯礦2015年因無法與中國稀土產業競爭而破產。示意圖，非門廷帕斯礦。（圖／CFP）