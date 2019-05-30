2019高校畢業歌票選／再興中學《拾光》

《拾光》

作詞：陳怡靜

作曲：陳怡靜、林吳叡

演唱：陳怡靜、林吳叡

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創作理念：

以「好的結束才能有另一個好的開始」為理念，曲風俏皮可愛，歌詞更是大家的心聲。用大家熟悉的卡農做為主調，任誰唱起來都會有似曾相識感，這是希望聽眾在聽過一遍後若能熟記，便能在表演時營造大合唱的感覺。

歌詞：

我們從來都不怕 分享彼此心中的夢想

天空中有多少星 在黑夜裡發光

邁開了腳步 我看見了希望

也看見了遠方 回憶中最青澀的他/她

作業服檢天天都在抽

老師教官氣的臉通紅

上課早就跑去夢周公

想擁抱下課的每一秒鐘

天天開心 我想 大聲告訴你

椰林道上充斥著點點滴滴

天天快樂 你想 大聲告訴我

歡笑嬉戲 汗水淋漓 珍惜每個在一起的曾經

歡聲淚水不曾停止過

點點滴滴沁入生活中

一起看過多少個日落

朝著未來的路勇敢的走

天天開心 我想 大聲告訴你

椰林道上充斥著點點滴滴

天天快樂 你想 大聲告訴我

歡笑嬉戲 汗水淋漓 珍惜每個在一起的曾經

天天開心 我想 大聲告訴你

椰林道上充斥著點點滴滴

天天快樂 你想 大聲告訴我

歡笑嬉戲 汗水淋漓 珍惜每個在一起的曾經

落葉飄下了走廊 我們攜手並進天涯

走過每一個時光 才知道我們最初的夢想

