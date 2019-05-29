欠4萬元債「男翻護欄跳鐵軌」欲輕生　留訊：我愛的人對不起

▲郭男因債務問題欲跳橋輕生，警及時拉回送醫，挽回一條生命。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

42歲郭姓男子因債務問題想不開，竟翻越陸橋旁鐵製護欄，坐在橋外平台欲往下跳，因下方就是台鐵行駛軌道，路過民眾見狀嚇壞立即報警求援；警消到場先對郭溫情喊話，隨後趁其不注意上前壓制並送醫；據警了解，郭在外欠債約4萬元，因無法還清才想輕生，所幸郭並無外傷，但經醫師評估仍需留院觀察。

▲▼警消出動多名人力拉回郭男，並在郭男手機內找到留給家人的字句。



豐原警分局翁子所警員施鎮濠、馬廣訓25日獲報，豐原區豐年路149巷旁陸橋有人要輕生，警到場見郭男情緒不穩，並大喊「過來我就往下跳」，警見狀先以言語安撫，隨後迅速翻越護欄，趁其不注意時拉回並壓制，送往豐原醫院救治；院方表示，雖郭無明顯開放性創傷、意識清楚，但精神狀況不佳需留院觀察。

警方表示，郭男在手機上清楚寫下欠誰多少錢，總計債務約4萬元左右，並要留給家人「不用辦喪」、「一切都是我的錯」、「我愛的人對不起」等語，所幸警當下即時處置，挽回一條寶貴生命。

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