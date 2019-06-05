誠品高雄悦誠店試營！英倫風電話亭亮相、親子共讀首創「雙語學習區」



▲誠品高雄悦誠店今（6/5）試營，英倫風電話亭亮相、首創「雙語學習區」。（圖／誠品提供，下同）



生活中心／綜合報導

誠品生活高雄悦誠店今(6/5)日試營運，亮點包括復刻「英倫風街角商鋪」的策展空間，不僅有打造成「歐式劇院售票亭」的讀者服務站，還有「英國紅色圓頂2號電話亭」曝光。而書店更是南台灣首度引進「世界五大洲繪本」推廣親子共讀，也首設立「雙語學習專區」。



▲以「歐式劇院售票亭」為概念打造的讀者服務站。



▲復刻「英國街角商鋪」，開幕期間推出「深刻日常．溫暖聚所」主題展。

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誠品生活高雄悦誠店首度設立的「雙語學習專區」，精選兒童外文讀本、成人旅遊生活等9大類選書；此外也是南台灣首度引進「世界五大洲繪本」，涵蓋歐洲、美洲、亞洲、大洋洲和非洲等46國、1,500種優質繪本。



▲首設「雙語學習專區」精選兒童外文讀本、成人旅遊生活等9大類選書。



▲更是南台灣首度引進「世界五大洲繪本」。

▲▼兒童館為小朋友打造舒適的閱讀空間。

而自28日起也會在每週五舉辦「英語說故事」活動，以趣味故事搭配肢體互動遊戲，啟發孩子對英文的興趣。7/6(六)更特別邀請哈佛雙語教育專家吳敏蘭，分享如何透過「親子共讀」培養孩子的英語閱讀能力。若想增加趣味學習互動，也精選多款雙語學習輔助工具，像是智慧點讀筆、翻譯機、圖文有聲書和英文童謠等遊戲書。



▲自6/28起每週五舉辦「英語說故事」活動。

除了舒適的兒童閱讀空間，大人也可在全台首創的「單人座酒吧」放鬆；另外也有黑膠唱片提供愛好者挖寶。文具控也可到誠品風格文具館，蒐羅近400款典藏精筆，現場提供四大經典精筆品牌試寫體驗。



▲大人也可在全台首創的「單人座酒吧」放鬆。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未滿十八歲請勿飲酒，禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。

誠品生活高雄悦誠店

6/5試營運、7/3正式開幕

地址：高雄市三民區民族一路427號

（悦誠廣場JOY PLAZA 2F）

電話：(07) 382-8889

營業時間：11:00－22:00