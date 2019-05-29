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快訊／槓Uber條款！代僱司機圍政院怒砸雞蛋　與警方爆激烈衝突

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▲UBER自救會成員到行政院抗議，與警察衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲代僱駕駛自救會成員到行政院抗議，與警察爆發衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

不滿交通部將公告Uber條款，網路叫車平台代僱駕駛自救會29日在行政院前痛斥交通部對於自救會的訴求、35萬消費者連署的訴求，充耳不聞，完全不回應，抗爭司機情緒激動，怒砸雞蛋，並與警方爆發激烈衝突，更有人高喊警察打人了，現場一片混亂。

▲UBER自救會成員到行政院抗議，與警察衝突。（圖／記者林敬旻攝）

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▲自救會不滿Uber條款將上路，號召赴政院抗議並怒砸雞蛋，與警察發生衝突。（圖／記者林敬旻攝）

自救會表示，針對交通部5月23日發表「汽車運輸業管理規則103條之一」綜整回應，通篇說明全是為計程車產業護航，不僅無視於網約小客車優質服務的市場好評與現況，更完全忽略除了計程車業外的各界意見，無論是相關配套的修法，或鬆綁多元計程車的方案，交通部固執走舊制不思進步，令人失望透頂。

▲UBER自救會到行政院砸雞蛋抗議，成員身體不適送醫。（圖／記者林敬旻攝）

▲UBER自救會成員身體不適坐上救護車送醫。（圖／記者林敬旻攝）

因此，自救會今日號召成員赴行政院抗議，怒批交通部惡劣，只會走回頭路，不敢創新，並強烈要求未配套修改多元計程車方案法規前，不得公告103-修法；另外，自救會也要求見行政院長蘇貞昌及開公聽會，說政府單位出來清楚講明白。

▲UBER自救會成員到行政院砸雞蛋抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼自救會成員朝林佳龍、王國材的照片怒砸雞蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲UBER自救會成員到行政院砸雞蛋抗議。（圖／記者林敬旻攝）

代僱駕駛在抗爭現場準備了交通部長林佳龍、交通部政務次長王國材的照片，並朝照片怒丟雞蛋，嗆聲林佳龍是失蹤人口、王國材是打手騙子。由於司機不滿情緒高漲，現場更有自救會成員身體不適送醫。

▲UBER自救會到行政院砸雞蛋抗議，成員身體不適送醫。（圖／記者林敬旻攝）

UBER自救會到行政院砸雞蛋抗議，成員身體不適送醫。（圖／記者林敬旻攝）

▲UBER自救會成員到行政院抗議，與警察衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲UBER自救會成員在現場狂丟雞蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲UBER自救會成員到行政院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

自救會在現場舉起「沒有人應該輸」的毛巾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

自救會提出5大訴求如下：

1.交通部即刻邀集平台代僱駕駛、多元計程車司機、APP叫車消費者及網路叫車平台業者，舉行公開透明的公聽會，讓修法利害關係人坐下來，一起討論，而不是個別約談，談了等於沒談。

2.交通部何時進行「多元計程車方案」配套修法？未有完整配套以前，不得於6月公告103-1條例

3.交通部儘速進行公路法第34條修法，增列「網約多元小客車」業態，讓UBER、叫車吧國內外網路叫車平台業者能有一個健康的產業發展模式

4.請交通部重視消費者的權益，重視消費者心聲，勿將便捷、安全、科技的網約車逼到絕境。

5.請交通部不要再繼續一廂情願發表要代僱駕駛去開多元的言論，在費率問題、派遣問題、車牌問題未提出配套方案前，請交通部勿再欺騙司機。

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關鍵字：Uber,租賃車,Uber條款,計程車,交通部,公路總局

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